عاد سعر الدولار في السوق الموازية بمصر للارتفاع بشكل طفيف في تعاملات يوم الثلاثاء الصباحية، ليتداول فوق مستوى 45 جنيه للدولار الواحد، بعد أن هبط أدناه مساء الاثنين.

وبحلول الساعة العاشرة صباح الثلاثاء، تداول سعر الدولار في المتوسط بالسوق السوداء بين 45.82 و45.87 جنيه للدولار الواحد، بدلا من نحو 44.83 جنيه للدولار في المتوسط مساء الاثنين.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند 30.9 جنيه. ولكن سعره في السوق الموازية هبط بشكل كبير الأسبوع الماضي من مستوى 60 جنيه على أصداء الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد وصل لمستويات تاريخية عند 70 جنيه للدولار الواحد مطلع العام الحالي قبل أن يتراجع لمستوى الـ 45 جنيه للدولار في الأيام الماضية.

وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن اكتمال وصول الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة البالغة 15 مليار دولار - منها 5 مليار دولار وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري - من قيمة الصفقة البالغة 35 مليار دولار، على أن تحصل خلال شهرين على باقي قيمة الصفقة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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