*تم تحديث سعر الدولار

تداول الدولار في مصر في السوقين الرسمية والموازية في نطاق قريب مع بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن ساهمت اتفاقيات الحكومة مع جهات تمويل في تقليص الفجوة بين السعرين من حدود الضعف خلال شهر.

بحلول الساعة 10:50 صباح الأحد بتوقيت القاهرة، تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بين 46.6 و 47.33 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وبلغ سعر السوق الرسمية نحو 47.3 و 47.4 جنيه، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر موقعه.

وتتقلص فجوة تسعير الدولار في مصر بين السوقين الرسمية والموازية، منذ سمح المركزي المصري بخفض الجنيه في 6 مارس الماضي من مستوى 30.9 جنيه للدولار وحينها كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه، فيما تترقب مصر دفعة من قرض صندوق النقد الموسع وشريحة ثانية لاتفاقية تطوير رأس الحكمة.

وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار - تضمنت تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه- فيما تتوقع الحكومة الحصول على الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار من الصفقة في غضون أسابيع.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، ووافق عليه المجلس التنفيذي نهاية مارس.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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