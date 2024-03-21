*تم تحديث سعر الدولار بالسوق الموازية

نلقي نظرة على سعر الدولار في السوق الموازية بمصر، خلال تعاملات يوم الخميس، مع استمرار متابعة تداعيات تعويم للجنيه مطلع هذا الشهر. وانخفضت فجوة التسعير بين السوقين لكن لا يزال سعر السوق الموازية أعلى.



وتداول الدولار في السوق الموازية بمصر بحلول الواحدة ظهر الخميس بين 46.10 و47.89 جنيه للدولار الواحد، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.



أما السوق الرسمية، فتداول الدولار فيها في نطاق 46.7 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.



وفي وقت سابق من العام الجاري كان سعر الدولار بالسوق الموازية وصل إلى مستوى قياسي بلغ 70 جنيه للدولار، وكان السعر الرسمي قبل التعويم 30.9 جنيه في البنوك.



وشهد الدولار انخفاضات في السوق الموازية بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أبرزها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، واتفاقيات تمويل مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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