أبوظبي: حصلت شركة تشينجر.ايه اي ليمتد، وهي شركة تقدم خدمات حفظ العملات المشفرة المتميزة والمخصصة لحماية وإدارة الأصول الرقمية، على تصريح تقديم خدمات مالية (FSP) من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي. وبهذا الترخيص، أصبحت تشينجر معتمدة رسميًا لتقديم خدماتها للأفراد الذين يبحثون عن منصة قوية وموثوقة للاحتفاظ بعملاتهم المشفرة. ونظرًا لمكانتها الفريدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تركز تشينجر على حماية المستثمرين المعتمدين على العملات المشفرة وإبلاغ المجتمع حول السلامة والمخاطر واستثمارات العملات المشفرة من خلال خدمات منصات الاحتفاظ بالعملات المشفرة المتطورة.

وتُعد خدمة حفظ العملات المشفرة الخاصة بـتشينجر عبارة عن نظام متعدد الإمكانات وسهل الاستخدام، يوفر للعملاء الحماية اللازمة لأصولهم الافتراضية والبساطة في متناول أيديهم. وقريباً، يمكن للأفراد من جميع أنحاء العالم استخدام تطبيق الهاتف المحمول لحفظ أصولهم الرقمية، براحة البال، لأن استثماراتهم ستبقى آمنة ومؤمنة على مدار الساعة. ويعود الفضل في ذلك إلى البنية التحتية القوية لتشينجر على المستوى التكنولوجي المتطوّر والتي تستخدم التشفير المتقدم ومصادقة متعددة التوقيعات لتعزيز أمان محافظها. وعلى عكس معظم التطبيقات، تلبي تشينجر احتياجات المستثمرين الذين يبحثون عن مزود مستقل لحفظ أمن الأصول الرقمية. ومن خلال فصل مكان التداول ومكان حفظ الأصول، يمكن للمتداولين أن يضمنوا حماية رأس المال.

وتخضع شركة تشينجر للإطار التنظيمي المتقدم ذات المستوى العالمي لسوق أبوظبي العالمي، وتوفر الوضوح والشفافية في خدماتها. ونظرًا لأن عالم العملات المشفرة هو عالم سريع الخطى ويمكن أن يكون مربكًا في بعض الأحيان، فقد تم تصميم تشينجر مع أخذ عملائنا في الاعتبار، إنها منصة مبسّطة ومباشرة وسهلة الاستخدام. فتسمح للعملاء بإدارة أصولهم الرقمية بسهولة وإجراء المعاملات ومراقبة نشاط حساباتهم من خلال واحدة من أسرع المنصات وأكثرها كفاءةً في التصميم. وعلاوة على ذلك، هناك فريق متخصص من الخبراء متاح للدعم المتواصل والإجابة على أية أسئلة قد تكون لدى عملائها.

وعلّق نديم اللادقي، المدير التنفيذي لشركة تشينجر ، على إطلاق خدمات تشينجر قائلاً: "نود أن نشكر معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، وخاصة فريق الترخيص التابع لها لمنحنا ترخيص أنشطة الخدمات المالية. فيُعد هذا الترخيص بمثابة تأييد من إحدى السلطات التنظيمية الأكثر شهرةً في العالم ويمثل التزام تشينجر بالحفاظ على علاقة شفافة وآمنة مع سوق أبو ظبي العالمي، مما يضمن حماية جميع الأصول الافتراضية لعملائنا بأكثر الطرق أمانًا".

وأضاف: "أود أن أعرب عن امتناني الشديد لفريق تشينجر المتفاني، وشركائنا، والجهات التنظيمية التي جعلت إطلاق تشينجر ممكنًا. كل هذا العمل الشاق المشترك أدى إلى نشوء تشينجر ، مما سيوفر للأفراد في جميع أنحاء العالم قريبًا إمكانية حماية استثماراتهم من خلال إجراءات أمنية متطورة. ومن خلال خدمات تشينجر التي تلبي احتياجات عملاء حول العالم، فإننا نساعد في تعزيز طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزًا عالميًا لمجتمع الأصول الافتراضية والعملات المشفرة".

وبعد الإطلاق المرتقب لخدمات حفظ العملات المشفرة، تخطط تشينجر لتوسيع آفاق خدماتها في المستقبل القريب لتقدم لعملائها خدمات تحويل العملات الورقية المبسطة وخدمات الضمان الورقية المبسطة (فيات)، وبالتالي تنويع محفظة منتجاتها.

تشينجر.ايه أي ليمتد هي شركة تقدم خدمات حفظ العملات المشفرة موثوقة ومتميزة ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتخضع لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي.

وهي مخصصة حصريًا لحماية الأصول الرقمية وإدارتها من خلال توفير حلول سهلة وموثوقة وجديرة بالثقة تساعد في حماية استثمارات العملات المشفرة وتنميتها. وبفضل المنصة التي صممها الخبراء في هذا المجال، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتطورة وتقنيات التشفير المتقدمة، تضمن تشينجر تجربة سلسة وسريعة وآمنة.

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