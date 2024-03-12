بعد مرور أسبوع على تعويم الجنيه المصري، لا يزال سعر الدولار في السوق الموازية يتحرك في نطاق قريب من السعر الرسمي للعملة المحلية في البنوك، التي تسعى لتدبير الدولار للشركات والمستوردين ضمن مساعي الحكومة للقضاء على السوق الموازية.

وبحلول الساعة التاسعة ونصف صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 49 و50 جنيه للدولار الواحد في المتوسط، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ويتداول الدولار في السوق الرسمي ما بين 49 و49.2 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

والأربعاء الماضي، سمحت مصر بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور.

وهبط الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال الأيام الماضية من مستوى 60 جنيه كرد فعل على إعلان الحكومة توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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