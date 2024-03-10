تداول الدولار في السوق الموازية بمصر في التعاملات الصباحية يوم الأحد عند مستوى أدنى من 51 جنيه للدولار الواحد.

وبحلول الساعة 10:15 من صباح الأحد بتوقيت القاهرة بلغ سعر الدولار في السوق الموازية ما بين 50.58 و50.78 جنيه للدولار في المتوسط، مقابل ما بين 49.6 و50.93 جنيه للدولار مساء يوم السبت، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما يتراوح السعر الرسمي بين 49.33 و49.47 جنيه للدولار -وفق بيانات البنك المركزي المصري الأحد- بعد أن سمح البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه يوم الأربعاء الماضي بعد أن كان مستقر لشهور عند نحو 30.9 جنيه للدولار.

وتسعى الحكومة المصرية إلى مواجهة السوق الموازية، وإلى أن تكون التعاملات من خلال البنوك والآليات والقنوات الشرعية والرسمية في الدولة، وذلك بعدما كان الفارق بين السوق الرسمية والموازية اتسع كثيرا في وقت سابق من هذا العام.

وهبط الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال الفترة الماضية من مستوى 60 جنيه كرد فعل على إعلان الحكومة توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا