واصل سعر الدولار تحركه يوم الخميس في السوقين الرسمية والموازية في آخر أيام أسبوع العمل عقب إجازة عيد الفطر، حيث شهد هذا الأسبوع ارتفاع لسعر الدولار بالسوقين.

وبحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بمصر بين 48.60 و49 جنيه، مقارنة بمتوسط سعر نحو 48.75 جنيه مساء يوم الأربعاء، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعر الدولار في السوق الرسمية فتراوح بين نحو 48.46 و48.56 جنيه بحلول الوقت نفسه الخميس، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وسمح المركزي المصري، منذ أكثر من شهر، بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل في وقت سابق من العام الجاري لمستوى 70 جنيه، فيما تترقب مصر دفعة من قرض صندوق النقد الموسع وشريحة ثانية لاتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة السياحي.

وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار - تضمنت تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه- فيما تتوقع الحكومة الحصول على الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار من الصفقة في غضون أسابيع.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، ووافق عليه المجلس التنفيذي نهاية مارس.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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