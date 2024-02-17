تراجع تسعير الدولار مقابل الجنيه وفق أسعار الذهب عالميا ومحليا وفق آخر تحديثات السوق يوم السبت، إلى 63.2 جنيه للدولار، مقابل 64.1 جنيه للدولار في الإغلاق السابق، بانخفاض 1.4%.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 عالميا حوالي 56.6 دولار اليوم السبت دون تغيير عن أسعار الجمعة. في المقابل انخفض متوسط سعر الجرام 21 بالسوق المحلي بحوالي 50 جنيه للجرام يوم السبت بنسبة تراجع 1.4% ليسجل 3,580 جنيه.

ويُحسب سعر الدولار في السوق السوداء في مصر وفقا لسعر الذهب عن طريق قسمة سعر جرام الذهب محليا على السعر العالمي للذهب.

ويشهد سوق الذهب في مصر، تغيرات متسارعة كونه يرتبط بالسعر العالمي للمعدن الأصفر وسعر الدولار في السوق السوداء الذي شهد قفزات خلال الشهر الماضي مع ترقب خفض جديد لسعر الجنيه في البنوك يراه مراقبون ضروري لإتمام اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في ظل أزمة سيولة.

ومع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية غالبية شهور العام الماضي في مصر، زاد الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن وحفظ قيمة المدخرات.

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يذكر أن أسعار العقود الآجلة ارتفعت في تعاملات نهاية الأسبوع لتسجل 63.5 جنيه للدولار الجمعة مقابل 58.48 جنيه الخميس.

والعقود الآجلة هي عقد بين طرفين يقوم على توقع كل طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد عام من الوقت الحالي.

كما وصل تسعير الدولار وفق شهادات إيداع البنك التجاري الدولي بإغلاق الجمعة إلى 69.2 جنيه مقابل 69.35 جنيه الخميس.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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