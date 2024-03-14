واصل سعر الدولار في السوق الموازية بمصر التراجع خلال تعاملات الخميس بعد أن هبط تحت مستوى الـ 50 جنيه للدولار الواحد الأربعاء.

وبحلول الساعة العاشرة صباح الخميس بتوقيت القاهرة، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 47.80 و48.85 جنيه للدولار الواحد، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ويتداول الدولار في السوق الرسمي بين 48.30 و48.50 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقبل أكثر من أسبوع، سمحت مصر بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور.

وهبط الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال الأيام الماضية من مستوى 60 جنيه كرد فعل على إعلان الحكومة توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، كما اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة قرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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