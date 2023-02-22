PHOTO
العراق يعتزم استخدام اليوان في تجارته الخارجية مع الصين
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات العراقية إلى حل أزمة شح العملة الأجنبية في البلاد واتخذت إجراءات للحد من التلاعب بالعملة والمضاربة وتهريب الدولار للخارج
٢٢ فبراير، ٢٠٢٣
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2022 ©