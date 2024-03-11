تواصل تداول الدولار في السوق الموازية بمصر في التعاملات الصباحية يوم الاثنين عند مستوى أدنى من 51 جنيه للدولار الواحد.

وبحلول الساعة 10 من صباح يوم الاثنين بتوقيت القاهرة بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 50.3 جنيه للدولار في المتوسط، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف. ويتداول الدولار في السوق الرسمي عند نحو 49.2 جنيه بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن

والأسبوع الماضي، سمحت مصر بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور.

وهبط الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال الأيام الماضية من مستوى 60 جنيه كرد فعل على إعلان الحكومة توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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