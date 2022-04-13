ظلت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل، إذ سجل خام برنت القياسي العالمي 104.6 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 100.14 دولار للبرميل، بحسب بيانات ريفينيتف.

وتأثرت أسعار النفط صباح اليوم بالمخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي من الصين واليابان وهو ما يسبب تراجع الأسعار، وعلى الجانب الآخر فإن استمرار العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وتضاؤل الآمال بشأن قرب انتهاء تلك الأزمة يسبب ارتفاع الأسعار حيث أن روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

وتتسبب العقوبات في تقويض صادرات روسيا من النفط، وهو الأمر الذي قد يقلص المعروض من الخام.

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لن تتخلى عن ما وصفه بـ "العملية الخاصة" لتجريد جارتها الغربية في إشارة لأوكرانيا من أسلحتها.

يأتي هذا فيما قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، في تصريحات لصحيفة محلية يوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة لبيع النفط والمنتجات النفطية "في أي نطاق سعري للدول الصديقة"، بحسب رويترز.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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