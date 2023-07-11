دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة E20 Investment للاستثمار الزراعي ومقرها أبوظبي، تهدف إلى استصلاح 3750 هكتارًا من الأراضي الزراعية في أنغولا، والاستفادة من إمكانات القطاع الزراعي في البلاد والمساهمة في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية.

تُعنى شركة E20 Investment، في الاستثمار الزراعي وتشغيل المزارع ومنشآت التجهيز في جميع أنحاء العالم. وتتركز عملياتها بشكلٍ خاص في مناطق أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا. وتتميز الشركة بسجلٍ حافل من التجارب والخبرات وثروة من المعرفة جمعتها من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نقل الخبرة الدولية على مستوى القطاع الزراعي.

تركز مذكرة التفاهم على استصلاح مساحة شاسعة من الأراضي المؤجرة في أنغولا، من خلال مشروعٍ مشترك يتضمن زراعة محاصيل الأرز والأفوكادو، مستفيداً من التربة الشديدة الخصوبة التي تتميز بها الأراضي الزراعية في أنغولا والظروف المناخية الملائمة لإنتاج كميات كبيرة من المحاصيل. كما يهدف المشروع المشترك، الذي يمتد على فترة 18 شهراً، إلى تحويل هذه الأراضي إلى مركز زراعي استراتيجي، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 28000 طن من الأرز و 5500 طن من الأفوكادو، خلال ذروة الإنتاج.

وفي معرض تعليقه على هذا المشروع المشترك، قال نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان: "نحن في دبي للاستثمار متحمسون لهذه الشراكة التي ستجمعنا مع شركة E20 Investment، وتحقيق هذه المشروع الطموح. وتهدف المجموعة، من خلال هذا التعاون وإطلاق مسيرة التنمية الشاملة في هذه المنطقة، إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لأنغولا الأمر الذي من شأنه أن يُشكل عنصر دعم لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي في البلاد، وفي الوقت نفسه توفير قيمة اقتصادية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين. وتكتسب الشراكة والتعاون مع شركة E20 Investment أهمية خاصة، حيث ستقدم خبراتها في إدارة المشاريع الزراعية واسعة النطاق، لضمان اعتماد التقنيات المتطورة وتنفيذ الممارسات الزراعية المستدامة. كما ستسهم بشكلٍ أساسي وفعال في تعزيز كفاءة ودقة المشروع والإنتاجية ومستوى الربحية".

وأضاف كلبان:" تتواجد دبي للاستثمار في أنغولا، من خلال استثماراتها القائمة في هذه السوق، حيث تعمل على تطوير متواصل لمجمع دبي للاستثمار (DIP) أنغولا. ويندرج هذا المشروع في إطار خططها التوسعية، ويُشكل مثالاً بارزاً على أعمالها وأنشطتها الخارجية، ويسلط الضوء على المعايير والجودة العالية التي تعتمدها في إنشاء مجمعات تنموية متعددة الاستخدامات والتي حققت نجاحات بارزة، مثل نموذج مجمع دبي للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة. ويُشكل مجمع دبي للاستثمار أنغولا، امتداداً لنموذج المجمع المتواجد في دولة الإمارات على الساحة الدولية وداخل السوق الأفريقية المزدهرة والمربحة".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة E20 Investment، سلطان الجابري:" نحن متحمسون لتوحيد جهودنا مع شركة دبي للاستثمار، والاستفادة من الإمكانات الزراعية التي تتمتع بها أنغولا. وتُشكل مذكرة التفاهم بين دبي للاستثمار وشركة E20 Investment، خطوة بارزة نحو تعزيز التنمية الزراعية في أنغولا ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق مستقبل مستدام. كما تعكس هذه المبادرة إلتزامنا في الاستثمار في الفرص المتاحة في مجال الأعمال التجارية الزراعية المستدامة على مستوى العالم. ونحن على ثقة، أنه من خلال الجمع بين خبرتنا والشبكة الواسعة النطاق التي تتميز بها شركة دبي للاستثمار ومواردها الضخمة، يمكننا إنشاء مشروع زراعي ناجح في أنغولا، من شأنه أن يساهم في عجلة النمو الاقتصادي في البلاد وتوفير فرص العمل. وتلتزم الشركتين في تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى معايير الكفاءة المهنية والمسؤولية البيئية والأثر المجتمعي".

#بياناتشركات

- انتهى -