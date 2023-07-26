المجموعة تواصل مسارها التصاعدي وتحقق نتائج قياسية

سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي:

النتائج تعكس قوتنا التنافسية وقدرتنا على تحقيق النمو في أوقات التحدي

النمو القوي في الإيرادات يعكس ثقة عملائنا في قدرتنا على تنفيذ المشاريع الكبرى بنجاح

النتائج وليدة استراتيجية واضحة وطموحة وأفكار مبتكرة بناءة وتخطيط لا يترك مجالاً للصدفة

المهندس ياسر زغلول:

الأرباح نتاج سياسات واضحة وأهداف طموحة ومنظومة عمل ناجحة

ملتزمون بتقديم حلول البناء البحري المبتكرة لتلبية احتياجات عملائنا

نجاحات النصف الأول تُعزز مكانتنا كواحدة من الشركات الرائدة عالمياً

ما حققناه يُرسخ مكانة الشركة في تشكيل مستقبل صناعة البناء البحري بالعالم

عناوين إضافية مقترحة للبيان الصحفي:

أرقام ومنجزات النصف الأول تعكس الأداء القوي والتقدم المستمر في العديد من المشاريع الكبرى

881 مليون درهم صافي أرباح المجموعة في النصف الأول من العام الجاري 2023

توزيعات الإيرادات الجغرافية للمجموعة: 79٪ في الإمارات و21٪ من الأسواق الدولية

596 مليون درهم قيمة أعمال تركيبات لـ"أدنوك"..

"معاً ننمو".. مبادرة من الجرافات البحرية الوطنية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تستهدف تعزيز وعي الموردين باحتياجات السوق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: "NMDC"، عن قفزة هائلة في صافي أرباحها خلال النصف الأول من عام 2023، لتصل إلى 881 مليون درهم، ما يعكس نجاح استراتيجية التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمال المجموعة، وإنجاز المزيد من المشاريع الكبرى.

وتظهر النتائج المالية لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، للنصف الأول من العام 2023، تسجيلها أرقاماً قياسية ونمواً كبيراً في الإيرادات والأرباح الصافية، حيث وصلت إيرادات الشركة إلى 6.765 مليار درهم، مقارنة بـ3.546 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة بلغت 3.219 مليار درهم.

وتعكس تلك الأرقام والمنجزات الأداء القوي والتقدم المستمر في العديد من المشاريع الكبرى، مثل مشروع التطوير الشمالي، وهيل وغشا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقيات أرامكو طويلة الأجل (Aramco LTAs) في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي أرباح المجموعة، 881 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري 2023، بزيادة 478 مليون درهم تشكل 119% مقارنة بصافي الأرباح في النصف الأول من العام السابق 2022، الذي حققت فيه 403 ملايين درهم، ما يعكس تنامي الكفاءة التشغيلية الممتازة.

وتجسد هذه النتائج الإيجابية، نجاح الشركة في الالتزام بتنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها المالية، مع التركيز على تحقيق القيمة المستدامة للمساهمين.

نهج التميز

وتعليقاً على تلك النتائج والأرقام، قال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "تعكس هذه النتائج القوة التنافسية لمجموعتنا وقدرتنا على تحقيق النمو في أوقات التحدي. ويجسد النمو القوي في الإيرادات؛ القيمة التي نقدمها لعملائنا وثقتهم في قدرتنا على تنفيذ المشاريع الكبرى بنجاح".

وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة المجموعة أن نجاح الشركة يتسق مع نهج التميز في إدارة اقتصاد الإمارات وأبوظبي، بما يتطلبه من طموحات لا حدود لها، وتخطيط علمي وإصرار على التفوق والريادة، وتأكيد على أن التطور مسيرة مستدامة، وأن النجاح يستلزم مزيداً من النجاح.

وأشار سعادته إلى أن نهج الشركة في العمل مستمد من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وحرصهما على دعم الكوادر والكفاءات الوطنية واستلهام روح العصر والتأكيد على العمل بروح الفريق، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: "تواصل المجموعة توسيع تنوعها الجغرافي، حيث حققت 79% من إيراداتها من الإمارات و21% من السوق الدولية، والتي أبرزها السعودية ومصر. وتأتي هذه النتائج في أعقاب العديد من الإنجازات الرئيسة، بما في ذلك فوز المجموعة بعدة مشاريع جديدة خلال النصف الأول من العام".

وأوضح سعادة رئيس مجلس إدارة المجموعة "نحن ملتزمون بتحقيق النجاح الاستثنائي في جميع أعمالنا، ونحن فخورون بالنتائج المتميزة التي حققتها الشركة في النصف الأول من عام 2023، حيث يدل الأداء القوي الذي حققناه على النجاح الكبير لاستراتيجيتنا وعلى القيمة التي نقدمها للمساهمين ولجميع أطرافنا المعنية".

وأضاف سعادته: "ما تحقق على أرض الواقع إنجاز كبير، ولكنه متوقع لأنه وليد استراتيجية واضحة وطموحة وأفكار مبتكرة بناءة وإرادة لا تلين، وتخطيط لا يترك مجالاً للصدفة، وتوفير لكل مقومات العمل والنجاح والاهتمام بكافة التفاصيل مهما صغرت".

ونوه سعادته بأنه "مع وصول الإيرادات إلى 6.765 مليار درهم، بزيادة بلغت 3.219 مليار درهم عن الفترة نفسها من العام السابق، نواصل تعزيز مكانتنا كواحدة من الشركات الرائدة في مجال التجريف البحري. وتعكس الأرقام القياسية التي حققناها في العام الجاري 2023 نمونا القوي والمتزايد، وتُشير إلى الأداء القوي لمجموعة من المشاريع الكبرى".

وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة المجموعة "لدينا أيضاً مجموعة متنوعة من المشروعات الجديدة المقبلة، بما في ذلك مشروع جزيرة الحديرياتPDA ، وهو يشمل أعمال التجريف والتسوية وتحسين التربة".

وأكد سعادته أن هذه المشروعات تعكس تفاني الشركة في تقديم خدمات ذات جودة عالية وتميزها في تقديم القيمة للعملاء ومقدار الثقة الهائلة التي اكتسبتها من أعمالها ونجاحاتها السابقة وخبراتها التي تتراكم يوماً بعد يوم، ورهانها الصائب على المستقبل وقدرة الكوادر الوطنية على التطور والتنافس والنجاح والتميز.

سياسات راسخة

من جانبه، أكد المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية أن ما تحقق من إنجازات وأرباح نتاج طبيعي لسياسات واضحة راسخة للشركة، وأهداف طموحة تسعى لتحقيقها، وتوفير كل عوامل النجاح لمنظومة العمل المتكاملة لاستنفار كل الطاقات ودعم المواهب واستقطاب الكفاءات، ومواجهة التحديات بعقلية مرنة ابتكارية وإرادة صلبة وحلول غير تقليدية.

وقال: "النصف الأول من العام 2023 كان حافلاً بالأحداث الإيجابية للشركة، حيث حققنا تقدماً ملحوظاً في عدد من المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى فوزنا بعقود جديدة. كما شهدنا نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح الصافية، ما يعكس قوة استراتيجيتنا وتميزنا في التنفيذ والمتابعة والتقويم المستمر للنتائج المتحققة."

وأشار إلى أنه وبناء على ما تحقق، من المتوقع أن تقدم الشركة المزيد من الإنجازات والقيمة المضافة للمساهمين في النصف الثاني من العام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أن ما تحقق ثمرة منظومة عمل متكاملة تتخذ من التخطيط والعلم منهجاً لها، مع الاستثمار في العنصر البشري، واستشراف آفاق المستقبل، والسعي للتفوق والصدارة لمواكبة النجاحات التي تحققها الدولة في المجالات كافة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأضاف زغلول: "مع انطلاق النصف الثاني من عام 2023، أود أن أعبر عن فخري البالغ بالتقدم الذي حققناه حتى الآن. نحن ملتزمون في المجموعة بتقديم حلول البناء البحري المبتكرة والعمل الشاق لتلبية احتياجات عملائنا".

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن "النجاحات التي حققناها في الأشهر الستة الأولى من العام تُعزز مكانتنا كواحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الجرافات البحرية، نحن نقوم بتشكيل مستقبل صناعة البناء البحري في العالم، ومتحمسون أيضاً لبدء عدة مشروعات جديدة في الأشهر المقبلة".

واختتم زغلول تعليقه على نتائج الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري قائلاً "نحن نتطلع إلى المستقبل بثقة وأمل، ونسعى بكل طموح لمواصلة نجاحاتنا وتلبية احتياجات وتوقعات شركائنا، وندرك أن التميز يستلزم مزيداً من الابتكار والعمل والتنظيم والتخطيط، وهذا هو رهاننا الصائب بإذن الله وعهدنا الساعين إلى تحقيقه والوفاء به، لمزيد من الأرباح والتطور والتنمية المستدامة".

رؤية مستقبلية

وأثبتت الأرقام القياسية التي حققتها الجرافات البحرية الوطنية صحة رؤيتها المستقبلية، من خلال تحقيق الإيرادات والأرباح الإجمالية وصافي الربح خلال النصف الأول من عام 2023.

ورسخت المجموعة استراتيجيتها الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها، بالفوز بعدة مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام، من بينها مشروع جزيرة الحديريات PDA من شركة مُدن العقارية، بالإضافة إلى خطاب ترسية لصالح شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للمجموعة من شركة "أدنوك" والخاص باتفاقية خدمات ما قبل البناء المتعلقة بالمرافق البحرية لمشروع تطوير غاز هيل وغشا بقيمة تبلغ حوالي 220 مليون درهم. كما حصلت الشركة على أعمال تركيبات لشركة "أدنوك" بقيمة إجمالية تبلغ 596 مليون درهم.

وفي سياق متصل، وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لإطلاق مبادرة تهدف إلى تأهيل الموردين وتعزيز فرص المشتريات للموردين في إمارة أبوظبي والمشاركة في المشاريع الكبرى التابعة للمجموعة في الدولة والعالم. وأثمرت تلك المذكرة، عن إطلاق مبادرة "معاً ننمو" التي تهدف إلى تعزيز وعي الموردين باحتياجات السوق، وتعريفهم بالمعايير التي تؤهلهم للمشاركة في مشاريع المجموعة وتوسيع فرص المشاركة بالعطاءات.

كما وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع شركة مُدن العقارية لدعم كافة مشاريعها المستقبلية كجزء من التزام المجموعة بمواصلة تقديم المشاريع التحويلية التي تعزز مزايا أبوظبي وتدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

إضافة إلى ذلك، شاركت المجموعة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول، والمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج"، أحد أكبر المؤتمرات الدولية في المنطقة للشركات العاملة في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية في الإسكندرية، وذلك بهدف تعزيز وجودها في السوق المصري.

مشروعات طموحة

من جهة أخرى، نجحت المجموعة في استثمار 290 مليون درهم في مشروعات طموحة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، وهو ما يعكس التزام الشركة الراسخ بتحقيق القيمة المستدامة للمساهمين، والتي تتضمن بشكل رئيسي الإرساء الجاف، وتحديث الحفارات الحالية، والمعدات الداعمة، بالإضافة إلى قطعة أرض بقيمة 40 مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تقدم العديد من المشاريع الاستراتيجية وتضمن التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، وتواصل التركيز على تطوير وتنفيذ مشروعاتها بأمان وفعالية، ما يكفل تحقيق القيمة الحقيقية لجميع المساهمين. وقد تم تخصيص 109,626,864 سهماً للمجموعة كمستثمر رئيسي في أدنوك للإمداد والخدمات ADNOC Logistics & Services.

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نبذة عن مجموعة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة):

تُعتبر مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، شريكًا استراتيجيًا بارزاً في قطاعات الهندسة، التوريد، الإنشاء والجرافات البحرية في الشرق الأوسط. بصفتها كياناً إماراتياً ناشئاً منذ عام 1976، تأسست المجموعة بتمويل كامل من الدولة قبل أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة في عام 1986، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: NMDC.

وخلال العقود الماضية، لعبت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية دوراً أساسياً في توجيه التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية في إمارة أبوظبي. تم تأسيسها على قاعدة راسخة من النجاح والخبرة، حيث تقدم حلولاً مبتكرة تستجيب للتحديات المستقبلية في قطاع الطاقة ومشروعات الهندسة والتوريد والإنشاء.

وتتألف مجموعة الجرافات البحرية الوطنية من كيانات متنوعة ومتكاملة، تضم ثلاث شركات تابعة؛ شركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة الجرافات البحرية المصرية الإماراتية. ويلعب كل منها دوراً هاماً في تعزيز قدرات المجموعة.

وتحتل المجموعة مكانة قيادية في المقاولات البحرية والإنشاءات المدنية، بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية للموانئ، واستصلاح الأراضي، والدفاع الساحلي، وتعميق وصيانة القنوات المائية. كما تمتلك وتدير أسطولًا متقدمًا من الجرافات، مدعومًا بمجموعة واسعة من المعدات الإضافية الحديثة والمتقدمة، مثل القاطرات وقوارب العمل والبارجات وسفن المسح.