ارتفعت قيمة صادرات النفط العراقية خلال يناير الماضي، بنسبة 7.28 % على أساس سنوي، بدعم ارتفاع كمية الصادرات والأسعار.

ووفقا لبيانات نقلتها، الجمعة، وكالة الأنباء العراقية، بلغت قيمة إيرادات الصادرات خلال شهر يناير نحو 8.25 مليار دولار، مقارنة بـ 7.69 مليار دولار في يناير من عام 2023.

ويعتمد اقتصاد العراق على عائدات صادرات النفط، وساهم ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية للعراق لتتجاوز 90 مليار دولار بنهاية 2022.

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام 103.5 مليون برميل خلال يناير 2024، مقابل 101.2 مليون برميل في يناير 2023.

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد 77.53 دولار يناير الماضي، بارتفاع عن متوسط سعر نفس الشهر من العام 2023 عند 75.96 دولار.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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