تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام في أبريل 2023 إلى 7.31 مليون برميل يوميا من 7.52 مليون برميل يوميا في مارس، بحسب بيانات "جودي" التي نشرها يوم الاثنين المنتدى الدولي للطاقة ومقره الرياض.

وينشر المنتدى الدولي للطاقة قاعدة البيانات التي تُعرف بشكل مختصر بـ "جودي" بالتعاون مع منظمات أخرى من بينها أوبك ووكالة الطاقة الدولية.

وعلى صعيد إنتاج النفط، فانخفض قليلا إلى 10.461 مليون برميل يوميا في أبريل مقابل 10.464 مليون برميل يوميا في مارس، بحسب جودي.

تطبق السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس منذ نوفمبر 2022.

وفي اجتماع تحالف أوبك بلس في 4 يونيو، أعلنت السعودية، تمديد خفض طوعي في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا - كانت تنفذه بداية من مايو 2023 وحتى نهاية 2023 - إلى نهاية عام 2024.

كما أعلنت المملكة في الاجتماع نفسه تنفيذ تخفيض طوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميا، ويكون مجموع خفض المملكة الطوعي 1.5 مليون برميل يوميا.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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