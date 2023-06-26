ستدعم عقودُ توفير خمس حفارات بحرية ذاتية الرفع بمواصفات عالية خطط "أدنوك" لتسريع نمو السعة الإنتاجية

عقود تأجير الحفارات من المتوقع أن تظهر مساهمتُها في الإيرادات خلال عام 2024 ثم بشكل كامل في إيرادات عام 2025

تتيح العقود التي توفر تسعيرات يومية تراكمية رؤية واضحة وبعيدة المدى عن التدفقات النقدية والأرباح

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "أدنوك للحفر" المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDRILL والرقم: AEA007301012) اليوم حصولَها على خمسة عقود مدتها 10 سنوات بقيمة تصل إلى 7 مليارات درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي) بهدف دعم عمليات الحفر المتنامية الخاصة بشركة "أدنوك البحرية".

ووفقا للشروط التعاقدية، وخاصة منها المتعلقة بمدة العقد، تم توقيع العقود المذكورة مع "أدنوك البحرية" نظراً إلى القوة التنافسية لسوق الحفارات البحرية ذاتية الرفع وقيمة التسعيرات اليومية العالية. وتتعلق العقود، التي ستدعم عمليات الحفر في خمسة حقول ضمن محفظة الأعمال البحرية لـشركة "أدنوك"، بتأجير خمس حفارات بحرية ذاتية الرفع متطورةٍ وبمواصفات عالية مع الأطقم العاملة عليها والمعدات اللازمة لتشغيلها.

وسيبدأ التشغيل التدريجي للحفارات المذكورة اعتباراً من نهاية عام 2023، وسيظهر أثرها المالي المتوقع خلال عام 2024 في النمو الكبير الذي ستشهده الإيرادات، ثم بشكل كامل في إيرادات عام 2025. وقد تم تضمين الإيرادات المتعلقة بهذه العقود ضمن توجيهات الشركة للعام 2023 بأكمله والتوجيهات على المدى القصير والمتوسط.

وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "يسعدنا حصول الشركة على هذه العقود الطويلة الأجل التي تشكل القاعدة الأساسية لنموذج أعمالنا، وتوفر لنا رؤية مستقبلية واضحة عن الأرباح. كما سيستفيد المساهمون، مع مواصلة الشركة توسعة أسطولها، من فرص الاستثمار المباشر في تحقيق خطط ’أدنوك‘ بتسريع نمو السعة الإنتاجية التي ستنعكس في تسريع ارتفاع الإيرادات وزيادة عائدات المساهمين التصاعدية طويلة الأجل مع تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة".

يُذكر أن الحفارات الخمس قد تم الاستحواذ عليها ضمن برنامج الشركة الطموح لتسريع توسعة أسطولها من الحفارات بهدف تمكين "أدنوك" من تسريع نمو السعة الإنتاجية بشكل مسؤول لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. وستكون الحفارات الجديدة بما فيها - سلامة[1]، والسعديات، والسلع، ورمحان، وياس - من بين الحفارات عالية المواصفات والأكثر قدرةً العاملة في مياه الخليج العربي.

وسيتم تجهيز كل واحدة من الحفارات المذكورة بنظام بطاريات متطور لتخزين الطاقة مما سيمكن من تعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات. ويشار إلى أن نظام تكنولوجيا الطاقة الهجينة يُمَكّن من تخزين الكهرباء في بطاريات لاستخدامها عندما تكون هناك حاجة إلى توليد طاقة مستمرة أو حاجة لتوفير طاقة إضافية فورية عندما يكون الطلب عالياً.

تُعتَبر الحفارات الجديدة محورية ضمن استراتيجية "أدنوك للحفر" القوية للحد من الانبعاثات، وضمان التزام الشركة بدعم هدف "أدنوك" بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030، ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويأتي حصول "أدنوك للحفر" على هذه العقود التي تصل قيمتها إلى 7 مليارات درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي)، بعد حصولها على عقود طويلة الأجل فاقت قيمتها 42.23 مليار درهم إماراتي (11.5 مليار دولار أمريكي) تم الإعلان عنها منذ بداية عام 2022.

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عن أدنوك للحفر

أدنوك للحفر شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDRILL والرقم: (AEA007301012، وهي أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط تمتلك أسطولا حفارات متعددة المهام من بين الأكبر في العالم. كما تعتبر شركة أدنوك للحفر حلقة وصل مهمة في أعمال الاستكشاف والإنتاج والتطوير في أدنوك التي تواصل المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها برفع سعتها الإنتاجية وتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من الاكتفاء الذاتي من الغاز. وتشكل أيضاً شركة أدنوك للحفر منذ عام 2018 أول شركة وطنية لخدمات الحفر المتكاملة في المنطقة، حيث تقوم بحفر الآبار وتسليمها من البداية إلى النهاية وتقدم خدمات تشمل سلسلة قيمة الحفر بأكملها. لمعرفة المزيد يُرجى زيارة: www.adnocdrilling.ae

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