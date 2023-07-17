تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام في مايو 2023 إلى 6.928 مليون برميل يوميا من 7.316 مليون برميل يوميا في أبريل، بحسب بيانات "جودي" التي نشرها يوم الاثنين المنتدى الدولي للطاقة ومقره الرياض.

وينشر المنتدى الدولي للطاقة قاعدة البيانات التي تُعرف بشكل مختصر بـ "جودي" بالتعاون مع منظمات أخرى من بينها أوبك ووكالة الطاقة الدولية.

وعلى صعيد إنتاج النفط، فانخفض إلى 9.959 مليون برميل يوميا في مايو مقابل 10.461 مليون برميل يوميا في أبريل، بحسب جودي.

تطبق السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

وضمن المساعي لاستقرار أسواق البترول، أعلنت السعودية في 3 يوليو، أنها ستقوم بتمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر، أي حتى أغسطس مع إمكانية تمديده وسيبلغ بذلك إنتاج المملكة في شهر أغسطس نحو 9 مليون برميل يوميا.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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