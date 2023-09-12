أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت مجموعة أغذية ش.م.ع. (أغذية:UH)، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، اجتماع الجمعية العمومية افتراضيًا اليوم. وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية تعادل 8.25 فلساً للسهم الواحد ، وبقيمة إجمالية تبلغ 65.31 مليون درهم إماراتي عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

وبهذه المناسبة، صرح خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "إن توزيعات الأرباح المرحلية تعكس الميزانية العمومية القوية لمجموعة أغذية وإمكانياتها في توليد النقد، بالإضافة إلى الثقة المستمرة في آفاق النمو المستقبلي لمجموعة أغذية نحو تحقيق استراتيجيتها لتصبح شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها".

وأضاف آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "إن أداء مجموعة أغذية خلال النصف الأول من عام 2023 يعتبر شهادة على قدرتنا على توحيد الأعمال ذات القيمة المتراكمة بنجاح والاستفادة من أوجه التآزر مع الحفاظ على جوهر مربح. إن إمكانياتنا الراسخة في توليد النقد القوي تساهم في تسريع عجلة الاستثمار في القدرات وجانب الاستدامة بالإضافة إلى تحقيق التميز الرقمي مما يدعم نمونا في المستقبل ، مع تحقيق عائد جذاب لجميع أصحاب المصلحة ".

أعلنت مجموعة أغذية مؤخراً عن نتائج قوية للنصف الأول، حيث ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 10.3٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.2 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء EBITDA للمجموعة 18.3٪ مدعومة بنمو قوي في الأرباح من قطاعات الوجبات الخفيفة، والبروتين والمياه والغذاء. بالإضافة إلى زيادة بنسبة 6.6٪ في صافي ربح المجموعة. وقد حافظت الميزانية العمومية لمجموعة أغذية على قوتها حيث بلغ النقد وما يعادله 0.6 مليار درهم إماراتي وبلغت السيولة 2.0 مليار درهم.

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نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وتوظف المجموعة أكثر من 12,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: الأعمال الاستهلاكية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس، ومعجون طماطم العين، ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).

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