سجل تسعير الدولار أمام الجنيه وفق أسعار الذهب عالميا ومحليا إلى 64.4 جنيه للدولار يوم الخميس بتراجع طفيف بلغ 0.5% مقارنة بتسعير الأربعاء عند 64.7 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 عالميا حوالي 56.4 دولار بارتفاع 0.5% عن أسعار الأربعاء. في المقابل بلغ متوسط سعر الجرام بالسوق المحلي حوالي 3,630 جنيه دون تغيير مقارنة بأسعار الأربعاء، وفق بيانات السوق.

ويُحسب سعر الدولار في السوق السوداء في مصر وفقا لسعر الذهب عن طريق قسمة سعر جرام الذهب محليا على السعر العالمي للذهب.

وضع سوق الذهب

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر خاصة مع تراجع قيمة العملة المحلية، الذي يتسبب في تآكل قيمة مدخرات المواطنين، يلجأ المصريون إلى اكتناز الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ويعتبر الذهب في العموم ملاذ آمن، ويزداد الإقبال عليه من قبل المستثمرين في أوقات الاضطرابات والأزمات في العالم، وهو ما يؤثر بدوره بشكل كبير على أسعاره.

لكن مع الإقبال على شراء الذهب محليا -في ظل ترقب لتعويم جديد للعملة المحلية تحتاجه مصر لاستئناف قرض من صندوق النقد الدولي- يلجأ تجار الذهب في مصر إلى تسعير الذهب -وهو من السلع التي يتم تسعيرها عالميا بالدولار- وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء.

سجل سعر الدولار في السوق السوداء بمصر في وقت سابق من هذا العام مستوى تاريخي بلغ 70 جنيه للدولار، قبل أن ينخفض عنه. فيما يظل سعر الصرف الرسمي قرب 31 جنيه للدولار منذ تخفيض العملة المحلية 3 مرات منذ مارس 2022.

وعالميا، يتداول الذهب عند مستويات أدنى من ذروة بلغها في ديسمبر الماضي عندما سجل 2,135 دولار للأوقية (31.1 جرام). ويوم الأربعاء، انخفض الذهب لأول مرة منذ بداية العام الجاري تحت مستوى ألفين دولار للأوقية، وفق بيانات السوق.

وتشهد مصر منذ العام الماضي تحركات مؤثرة على سوق الذهب، إذ وافقت الحكومة في مايو الماضي على مشروع قرار لإعفاء بعض واردات الذهب من ضرائب لمدة 6 شهور ومددته حتى مايو 2024، وبعدها بدأ الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بالبلد.

وتعافت صادرات مصر من الذهب في العام المالي 2023 مع ارتفاعها بنسبة 50% على أساس سنوي لتسجل نحو 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 مقابل نحو 1.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022. لكنها لا تزال أقل من صادرات العام المالي 2020-2021 عند 2 مليار دولار والعام المالي 2019-2020 عند نحو 2.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

أداء الدولار أمام الجنيه

شهدت أسعار العقود الآجلة للجنيه المصري أمام الدولار يوم الخميس انخفاض طفيف لتغلق عند 58.5 جنيه بتراجع بنحو 0.3% مقارنة بالأربعاء.

والعقود الآجلة هي عقد بين طرفين يقوم على توقع كل طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد عام من الوقت الحالي.

كما انخفض تسعير الدولار وفق شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي بنسبة 1.5% بإغلاق الخميس ليصل إلى 69.3 جنيه للدولار مقابل إغلاق الأربعاء عند 70.4 جنيه.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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