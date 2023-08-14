الرياض - قامت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، أكبر شركة للتعدين والمعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط وثاني أكبر مصدر لأسمدة الفوسفات في العالم، بتجديد اتفاقيتها مع شركة التطوير الزراعي في بنغلادش لتوريد 600,000 طن من الأسمدة وذلك خلال زيارة وفد من الشركة لمقر معادن في الرياض.

تعتبر هذه الشراكة المستمرة منذ عدة سنوات تأكيداً على التزام معادن بتلبية احتياجات الأسواق العالمية من الأسمدة الفوسفاتية، إذ تغطي معادن حوالي 42% من الاحتياجات المقدرة لبنغلادش من اسمدة ثنائي الفوسفات.

وعلى مدى السنوات الماضية، عززت معادن إنتاجها من الأسمدة الفوسفاتية المستدامة، حيث تخطط لزيادة إنتاجها من الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 50% لتصل إلى 9 ملايين طن سنوياً كجزء من مشروع الفوسفات 3. كما تؤدي الشركة دوراً مهماً في سلسلة القيمة الزراعية العالمية عبر تعزيز شراكاتها مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتوريد أسمدة عالية الجودة ودعم الأمن الغذائي العالمي.

وبهذه المناسبة، قال المهندس حسن العلي، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الفوسفات: "يسعدنا مواصلة العمل مع شركة التطوير الزراعي في بنغلادش لضمان توريد منتجات أسمدة موثوقة وعالية الجودة لسوق بنغلادش. وفي حين نعمل على نمو أعمالنا، تساعدنا مثل هذه الشراكات على تعزيز النمو المستدام للمخرجات الزراعية في ظل التحديات الاقتصادية حول العالم. ويسرنا تمديد هذه الشراكة والتي ما تزال مستمرة بعد حوالي 9 سنوات والتي تؤدي دوراً محورياً في دعم جهود تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة".

#بياناتشركات

- انتهى -

معادن - شركة التعدين العربية السعودية

تعد شركة معادن أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط ومن أسرع شركات التعدين نموًا في العالم، حيث بلغت عائداتها حوالي 40.3 مليار ريال سعودي (10.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2022. وتعمل الشركة على تطوير صناعة التعدين لتصبح ثالث أركان الاقتصاد السعودي تماشياً مع رؤية 2030، كما تهدف إلى أن تكون نموذجًا يحتذى به في العمليات المسؤولة والمستدامة.

تدير معادن 17 منجمًا وموقعًا، ولديها أكثر من 6000 موظف مباشر وتقوم بتصدير منتجات إلى أكثر من 30 دولة حول العالم. وتسعى إلى تحقيق نمو هائل على مدار الـ 18 عامًا القادمة عبر الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس والمعادن الثمينة - للاستفادة من ثروات المملكة المعدنية المقدرة بـ 1.3 تريليون دولار.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني: https://www.maaden.com.sa