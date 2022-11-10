طرحت المؤسسة العامة للحبوب السعودية - المشتري الحكومي للقمح - مناقصة لاستيراد 595 ألف طن من القمح، للتوريد بين أبريل ويونيو 2023، بحسب بيان نشرته المؤسسة على موقعها يوم الخميس.

وستوزع الشحنات التي ستصل بين أبريل ويونيو 2023 على موانئ المملكة في جدة وينبع والدمام وجازان.

وتأتي هذه المناقصة ـ وهي السادسة لهذا العام ـ في إطار تعزيز السعودية لمخزونها الاستراتيجي من القمح.

أرست المؤسسة في 24 أكتوبر مناقصة لاستيراد 566 ألف طن من القمح، وبلغ متوسط سعر الطن 384.75 دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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