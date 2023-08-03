الشركة أعلنت عن نمو قياسي للإيرادات بمقدار 62% على أساس سنوي، ونمو كبير في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 188% في نتائج النصف الأول من العام

أداء الشركة القوي للنصف الأول من العام جاء مدفوعاً بالاستحواذ على شركة "زاخر مارين انترناشونال"، وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية المتكاملة، ومعدلات التأجير الجيدة لناقلات النفط والغاز

الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو والتوسع في قطاعات جديدة واستكشاف مصادر جديدة للدخل وتوسيع أسطولها البحري

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها تحت الرمز "ADNOCLS" ورقم التعريف الدولي “AEE01268A239”، اليوم عن نتائجها المالية الاستثنائية للنصف الأول من عام 2023، وهي أول نتائج تُعلن عنها الشركة منذ الاكتتاب العام القياسي على أسهمها في يونيو 2023 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحققت الشركة في النصف الأول من العام الجاري صافي أرباح بقيمة 1,127 مليون درهم إماراتي (307 مليون دولار أمريكي) أو 0.15 درهم إماراتي (0.04 دولاراً) للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من أربعة أضعاف مقارنةً بصافي الربح البالغ 264 مليون درهم إماراتي (72 مليون دولار أمريكي) المسجل في النصف الأول من عام 2022.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 4,499 مليون درهم إماراتي (1,225 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 62% مقارنة بـالنصف الأول من عام 2022. وجاءت هذه النتائج مدفوعةً بنمو الإيرادات عبر قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للشركة، والتي تتضمن الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات البحرية.

وبلغت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,531 مليون درهم إماراتي (417 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2023، مما يمثل زيادة قدرها 188% على أساس سنوي. ويأتي ذلك مدفوعاً بمساهمة كبيرة من قطاعات الأعمال الثلاثة، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 34.1% في النصف الأول من عام 2023، وهو أكثر بكثير من النصف الأول من عام 2022 والذي بلغ 19.2%.

كما حققت الشركة نتائج إيجابية في التدفقات النقدية الحرة بقيمة 301 مليون درهم إماراتي ( 82 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023. حيث لم يكن لدى الشركة أي سحب على التمويل بالديون حتى تاريخ 30 يونيو 2023، مما يعزز من قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "يسرني الإعلان عن أدائنا التشـغيلي والمالي المتميز لا سيما بعد الاكتتاب العام القياسي على حصة أقلية من أسهم ’أدنوك للإمداد والخدمات‘، حيث حققت الشركة نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 327% في صافي الربح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأضاف: "جاء أداء الشركة القوي مدفوعاً بخطط مسؤولة تهدف إلى تطوير وتنمية أصولنا وقاعدة عملائنا، بالإضافة إلى التركيز على خفض انبعاثات عملياتنا واستكشاف المزيد من فرص النمو في مجالات مختلفة، مما يُمكننا أيضاً من الاستفادة من استراتيجية ’أدنوك‘ للنمو. وضمن خطتنا الاستراتيجية للنمو الذكي، نواصل تعزيز حضورنا الجغرافي واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات، وتحقيق أقصى قيمة لمساهمينا".

الأداء المالي لقطاعات الأعمال

سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة إيرادات بلغت 2,677 مليون درهم إماراتي (729 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 136% على أساس سنوي، مدفوعةً بالاستحواذ على شركة "زاخر مارين انترناشونال"، وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية المتكاملة.

كما سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 852 مليون درهم إماراتي (232 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 519% على أساس سنوي. حيث بلغت نسبة هوامش الأرباح المسجلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 31.8%، مقارنة بنسبة 12.1% التي تم تحقيقها في النصف الأول من عام 2022.

سجل قطاع الشحن إيرادات بلغت 1,498 مليون درهم إماراتي (408 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، ويعود هذا إلى ارتفاع معدلات استئجار ناقلات الغاز وناقلات النفط ومدة تشغيلها، حيث تَأثر أداء قطاع الشحن جزئياً بسبب انخفاض معدلات التأجير لقطاع شحن البضائع السائبة الجافة.

كما سجل قطاع الشحن أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 617 مليون درهم إمارتي ( 168 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 61% على أساس سنوي. وتم دعم الأرباح في القطاع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نتيجة خفض التكلفة بمقدار 7% خلال النصف الأول من العام، مما ساهم في تحقيق زيادة بهوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 41.2% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بــ 28% في النصف الأول من عام 2022.

من جهة أخرى، سجل قطاع الخدمات البحرية إيرادات بلغت 323 مليون درهم إماراتي (88 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي. كما سجل قطاع الخدمات البحرية أرباحاً قياسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 62 مليون درهم (17 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 70% على أساس سنوي. وبلغت هوامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 19% في النصف الأول من عام 2023، مسجلة ارتفاعاً حيث بلغت 14% في النصف الأول من عام 2022.

النمو الاستراتيجي

تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تطوير استراتيجيتها للنمو والتوسع في قطاعات الأعمال الجديدة، وتنويع مصادر الإيرادات، ومواصلة توسعة أسطولها البحري. وفي الربع الثاني من عام 2023، حصلت الشركة على عقد خدمات الهندسة والمشتريات والبناء“EPC” من شركة أدنوك البحرية بقيمة 3,581 مليون درهم إماراتي (975 مليون دولار أمريكي) لبناء جزيرة اصطناعية. ويعد توفير خدمات الهندسة والمشتريات والبناء التي تندرج ضمن قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة للشركة توجه جديد وجزء من استراتيجية نموها الذكية، مما سيمكنها من توفير إيرادات جديدة بسبب التوسع في قطاعات مختلفة.

وتجدر الإشارة أن شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" استلمت اثنتين من أصل أربع ناقلات نفط جديدة سيتم استلامها لاحقاً هذا العام، في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتوسيع أسطولها. وتعتبر هذه السفن الأكثر تطوراً في الأسواق من حيث الكفاءة البيئية بسبب محركها ثنائي الوقود، والذي يمكن أن يعمل بالغاز الطبيعي المسال. كما حرصت الشركة على استثمار حوالي 7.35 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي) لبناء المزيد من السفن ذات الكفاءة البيئية العالية، بعد أن خفضت بالفعل انبعاثات الكربون في أسطولها المملوك بنسبة تزيد عن 20% بين عامي 2018 و2022.

الصحة، والسلامة، والبيئة

تلتزم "أدنوك للإمداد والخدمات" باعتماد معايير الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100%، حيث فازت بجائزة الرابطة الدولية للمقاولين البحريين (IMCA) لتطبيقها نظام "السفن الذكية" في الربع الثاني من عام 2023، وتقديراً لدورها الفعال في تفعيل الجيل الثاني من نظام الذكاء الاصطناعي في أكثر من 80 سفينة بحرية تابعة لها من خلال استخدام كاميرات المراقبة عن بعد، وأجهزة الاستشعار، وتحليلات الفيديو الذكية، لتعزيز إجراءات السلامة ورفع مستوى المراقبة والتحكم على متن السفن.

الملخص المالي

مليون دولار أمريكي الربع الثاني 2023 الربع الأول 2023 النمو على أساس ربعي% الربع الثاني 2022 النمو على أساس سنوي% النصف الأول 2023 النصف الأول 2022 النمو على أساس سنوي% الأرباح 632 592 7% 443 43% 1,225 756 62% الأرباح قبل الفائدة، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك 219 199 10% 94 132% 417 145 188% صافي الربح 162 145 12% 56 189% 307 72 327% صافي النقد من أنشطة التشغيل 85 217 61-% 97 12-% 302 58 421%

نظرة مستقبلية

تماشيا مع التوجيهات الصادرة وقت الاكتتاب العام، أصدرت الشركة الأهداف المتوسطة المدى التالية:

• الإيرادات الموحدة: نستهدف تحقيق نمو متوسط ​​إلى مرتفع، في نطاق خانة واحدة، على أساس سنوي على المدى المتوسط.

• الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: نهدف إلى هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% كحد أدنى في 2023. وعلى المدى المتوسط، نستهدف متوسط نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بهدف تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يقدر بحوالي 35%.

• هيكل رأس المال: نسعى إلى موازنة الدين والأرباح على أساس معادلة) X2.5- 2.0 /قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وذلك على المدى المتوسط.

توزيعات الأرباح

اعتمد مجلس الإدارة سياسة توزيع الأرباح التي تهدف إلى تعزيز القيمة للمساهمين وتعكس قدرات الشركة على تحقيق أرباح وتوليد تدفقات نقدية قوية. يُمكّن هذا النهج الشركة من الاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل العمليات الجارية مع الاستثمار في نمو تراكمي طويل الأجل.

كما تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2023 في الربع الرابع من عام 2023، مع تحديد قيمة الأرباح المحددة من قبل مجلس الإدارة. في وقت الإدراج، أشارت الشركة إلى توزيع أرباح للنصف الأول من عام 2023 بقيمة 239 مليون درهم إماراتي (65 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يعادل توزيعات أرباح قدرها 0.032 درهم إماراتي للسهم يتم دفعها في الربع الرابع من عام 2023.

ومن المتوقع أن يتم دفع توزيعات أرباح نهائية عن النصف الثاني من 2023 في الربع الثاني من عام 2024. وقد أشارت الشركة وقت الإدراج في عام 2023، أنه من المتوقع توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2023 تبلغ 477 مليون درهم إماراتي ( 130 مليون دولار أمريكي). وعليه، تتوقع الشركة زيادة أرباح الأسهم السنوية لعام 2023 تدريجياً على أساس نمو سنوي لا يقل عن 5% على المدى المتوسط​​، مع مراجعة السياسة بانتظام وذلك في ضوء فرص النمو ذات القيمة التراكمية. تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين في كل سنة مالية، على أن يتم سداد الدفعة الأولى لنتائج النصف الأول في الربع الرابع من ذلك العام. ويتم دفع الدفعة الثانية بعد نتائج النصف الثاني في الربع الثاني من العام من السنة التقويمية التالية.

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نبذة عن "أدنوك للإمداد والخدمات"

أدنوك للإمداد والخدمات هي شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ADNOCLS" ورقم التعريف الدولي "AEE01268A239".

تقدم أدنوك للإمداد والخدمات خدماتها من خلال ثلاث قطاعات أعمال رئيسية هي: الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات البحرية، وتقدم حلولاً لوجستية وبحرية لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.adnocls.ae

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