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تراجع شهية المستهلكين تجاه الذهب في 3 دول عربية بالربع الأول 2024
أشارت بيانات مجلس الذهب العالمي إلى انخفاض طلب المستهلكين في مصر والإمارات والسعودية على الذهب بالربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الربع من العام الماضي
٦ مايو، ٢٠٢٤
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