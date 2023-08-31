· الجمعية العمومية لـ "بروج" توافق على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم (650 مليون دولار) عن النصف الأول من عام 2023 ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين

· من خلال تحقيقها معدلات قوية في التدفقات والتحويلات النقدية ومحافظتها على ميزانية عمومية قوية، "بروج" تؤكد التزامها بدفع 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) كتوزيعات أرباح للسنة المالية 2023

· "بروج" تواصل ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل من خلال رفع الكفاءة ودفع عجلة النمو وتوفير فرص جديدة وتوزيع أرباح تنافسية



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : استضافت شركة بروج بي ال سي ("بروج" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225) إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، اجتماع الجمعية العمومية حيث صوّت المساهمون بالموافقة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم (650 مليون دولار) عن النصف الأول لعام 2023، بما يعادل 7.9 فلس للسهم الواحد. وتشمل هذه الدفعة المساهمين الذين اشتروا أسهم "بروج" حتى تاريخ 7 سبتمبر 2023، وتعتبر هذه الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية المتوقعة للسنة المالية 2023 والتي تبلغ 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، بما يعادل 15.8 فلس للسهم الواحد.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لـ "بروج": "يسرنا الإعلان عن موافقة المساهمين على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم (650 مليون دولار)، ونؤكد التزامنا بدفع 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) كتوزيعات أرباح لعام 2023 في الوقت الذي نواصل فيه تقديم عوائد استثنائية لمساهمينا من خلال حلولنا المبتكرة والمتميزة. كما تستمر الشركة في تحقيق تدفقات وتحويلات نقدية قوية والمحافظة على ميزانية عمومية قوية بما يمكننا من توزيع أرباح كبيرة من خلال الدورة على مساهمينا، على الرغم من بيئة السوق المليئة بالتحديات بشكل عام."

وعلى الرغم من التحديات السائدة في السوق، فإن توزيع الأرباح يتماشى مع الهدف الاستراتيجي لشركة "بروج" المتمثل في تحقيق عوائد استثنائية للمساهمين. وتواصل "بروج" ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل من خلال توفير فرص جديدة ورفع الكفاءة التشغيلية، ودفع عجلة النمو، وتوزيع أرباح تنافسية.

وفي تقريرها المالي للنصف الأول من العام 2023، أعلنت "بروج" عن تحقيقها إيرادات بلغت 10.3 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3.6 مليار درهم (978 مليون دولار). وسعياً نحو هدفه للعام بأكمله لتحقيق أثر بقيمة 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار)، حقق برنامج الشركة الطموح لتعزيز القيمة أثراً مالياً كبيراً بقيمة 929 مليون درهم (253 مليون دولار) من خلال رفع الكفاءة وتحسين الإيرادات مما يساهم في التخفيف من ضغوطات السوق الخارجية بشكل كبير وإيجابي.

تواريخ مهمة:

موافقة الجمعية العمومية 30 أغسطس 2023 تاريخ آخر استحقاق (آخر يوم للشراء) 7 سبتمبر 2023 تاريخ التسجيل 11 سبتمبر 2023 دفع الأرباح 30 يوماً بعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية

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نبذة عن بروج بي ال سي:

تمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي ال سي بنسبة 54 %في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%، وتعتبر شركة بروج المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "BOROUGE / " ورمز التعريف الدولي "AEE01072B25 " شركة بتروكيماويات رائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطور. لمعرفة المزيد حول بروج، يرجى زيارة borouge.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

رحاب عمر عتيق

نائب الرئيس التنفيذي للاتصال الدولي

media@borouge.com

سمر خان

نائب الرئيس التنفيذي لعلاقات المستثمرين

ir@borouge.com