تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام لأدنى مستوى في 21 شهر وبمقدار 124 ألف برميل يوميا عن مايو لتصل إلى 6.8 مليون برميل في اليوم في يونيو، بحسب بيانات جودي.

وجودي هي قاعدة بيانات ينشرها المنتدى الدولي للطاقة بالتعاون مع عدة منظمات من بينها أوبك ووكالة الطاقة الدولية.

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر تمديد خفض طوعي لإنتاجها من النفط، والذي أعلنت عنه سابقا ويبلغ مليون برميل يوميا، ليشمل سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، في بيان وقتها، إن القرار يهدف لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، مضيفة أن هناك إمكانية لتمديد وزيادة هذا الخفض.

وبلغ إنتاج المملكة في يونيو من النفط الخام، التي تعد من أكبر مصدريه في العالم، 9.96 مليون برميل يوميا بانخفاض 3 آلاف برميل يوميا عن مايو.

وارتفع استخدام المملكة المباشر للنفط الخام بمقدار 65 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 543 ألف برميل يوميا في يونيو.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا