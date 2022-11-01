ارتفعت إيرادات العراق النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 20.8% على أساس سنوي، بدعم زيادة أسعار النفط وكمية الصادرات.

ووفقا لبيان لوزارة النفط العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية، الثلاثاء، بلغت إيرادات النفط نحو 9.3 مليار دولار.

كانت إيرادات النفط بلغت في أكتوبر 2021 نحو 7.7 مليار دولار، حسب بيانات سابقة للوكالة.

وارتفع معدل سعر البرميل الواحد إلى ما فوق 88.3 دولار في أكتوبر مقابل 79.4 دولار للبرميل في أكتوبر 2021.

وزادت كمية الصادرات من النفط الخام من 96.7 مليون برميل في أكتوبر 2021 إلى 104.8 مليون برميل في أكتوبر 2022.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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