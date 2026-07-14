خفضت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2026 في تقرير هذا الشهر كما فعلت في تقريري يونيو ومايو، بينما رفعت تقديراتها لنمو الطلب في 2027.

والتالي أهم تفاصيل أحدث تقارير أوبك.

بشكل عام

- تعكس المقارنة بين تقارير المنظمة الشهرية الصادرة في مايو، يونيو ويوليو تحول تدريجي في رؤية أوبك للسوق؛ إذ أصبحت المنظمة أقل تفاؤل بشأن نمو الطلب خلال 2026، مقابل زيادة تفاؤلها بأداء السوق في 2027، مع توقع تعافي أقوى للاستهلاك العالمي بعد انحسار تأثير الاضطرابات الحالية.

- تقرير يوليو بُني على توقع استمرار تعافي إنتاج وتجارة النفط من الشرق الأوسط بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، رغم هشاشته، بينما تُعيد التطورات الأخيرة مخاطر تعطل الشحن والإمدادات إلى الواجهة.

- رغم خفض توقعات الطلب في 2026، ترى أوبك أن أساسيات السوق لا تزال قوية، مدعومة بانخفاض المخزونات العالمية وتوقعات ارتفاع الطلب من المصافي خلال موسم السفر الصيفي.

- تتوقع أوبك استمرار تحسن إمدادات المنتجات البترولية مع زيادة الإمدادات تدريجيا، رغم بقاء مدخلات الخام إلى المصافي أقل بنحو 5 ملايين برميل يوميا من متوسط 2025.

بالأرقام

- خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2026 إلى 800 ألف برميل يوميا، مقارنة مع مليون برميل يوميا في تقرير يونيو، 1.2 مليون برميل يوميا في مايو و1.4 مليون برميل يوميا في أبريل.

- رفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2027 إلى 1.9 مليون برميل يوميا، مقابل 1.7 مليون برميل يوميا في يونيو و1.5 مليون برميل يوميا في مايو.

- خفضت المنظمة تقديراتها للطلب بشكل طفيف خلال 2026 على خام دول تحالف "أوبك+"، الذي يضم بالإضافة لأوبك دول أخرى على رأسهم روسيا، إلى 42.3 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 42.5 مليون برميل يوميا في يونيو و42.7 مليون برميل يوميا في مايو، بما يعكس تراجع احتياجات السوق إلى خام التحالف خلال العام الجاري.

- أما بالنسبة إلى 2027، فأعادت أوبك تقديرات الطلب على خام "أوبك+" إلى مستوى تقرير مايو والبالغ 43.6 مليون برميل يوميا، بعد أن كانت قد خفضتها إلى 43.5 مليون برميل يوميا في تقرير يونيو.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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