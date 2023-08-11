خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط للعام القادم بينما تركت توقعات العام الحالي بدون تغيير، بحسب تقريرها الشهري الصادر الجمعة.

وبحسب المنظمة الدولية، فإن الطلب على النفط سينمو ب2.2 مليون برميل في اليوم هذا العام - وهو نفس تقدير تقرير الشهر الماضي، بينما خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 ب150,000 برميل في اليوم من التقرير السابق ليصل إلى مليون برميل يوميا.

وجاء التقرير بعد يوم من تقرير منظمة أوبك التي توقعت أن ينمو الطلب على النفط - بدون تغيير عن التوقعات السابقة - بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام و 2.25 مليون برميل في اليوم في 2024.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية إن حجم المعروض العالمي من النفط انخفض ب 910 ألف برميل في اليوم في يوليو بسبب الخفض الطوعي الذي قامت به السعودية.

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر تمديد خفض طوعي لإنتاجها من النفط، والذي أعلنت عنه سابقا ويبلغ مليون برميل يوميا، ليشمل شهر سبتمبر المقبل.

للمزيد: أوبك تبقي على توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط وترفع توقعات النمو الاقتصادي

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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