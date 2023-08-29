ارتفع صافي أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.4%، وفق بيان للشركة على البورصة المصرية الثلاثاء.

وتأسست الشركة عام 1998 وتعمل في قطاع الأسمدة والكيماويات الزراعية، وتمتلك الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة للصندوق السيادي السعودي 25.5% منها، فيما تمتلك شركة القابضة ADQ الإماراتية نحو 20% منها.

ووفقا لبيان الشركة، سجل صافي الربح بعد الضريبة 3.97 مليار جنيه (128.4 مليون دولار) في النصف الأول من 2023 مقابل 3.73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت ايرادات الشركة إلى 9.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام الحالي مقابل 8.7 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا