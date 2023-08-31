عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نهدف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تحقيق أداء تنافسي في قطاع الألمنيوم طوال الدورة الاقتصادية، وقد بلغنا هذا الهدف في النصف الأول من العام 2023، محققين نتائج مالية قوية مع تحسن ظروف السوق من التقلبات الكبيرة على مدار السنوات الأخيرة، ما يعكس مرونة الشركة ونهجها الاستراتيجي".

وأضاف: "أنا على يقين من أننا سنواصل قدرتنا التنافسية في النصف الثاني، حيث نستفيد من جهودنا على مدار السنوات الماضية لتعزيز إيراداتنا وتقليل تكاليفنا، والتركيز على التميز التشغيلي، وترسيخ شراكاتنا مع عملائنا العالميين".

أبرز المؤشرات المالية للنصف الأول من العام 2023

· بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4,2 مليار درهم (1,1 مليار دولار)، مقارنة بـ 7,6 مليار درهم (2,1 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022.

· بلغ صافي الأرباح 2 مليار درهم (533 مليون دولار)، مقارنة بمبلغ 5,9 مليار درهم (1,6 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022.

· بلغت الإيرادات 14,8 مليار درهم (4 مليارات دولار) مقارنة بمبلغ 18,3 مليار درهم (5 مليارات دولار) في النصف الأول من العام 2022.

· بلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في قطاع الألمنيوم 27%، مقارنة بهامش 41% في النصف الأول من العام 2022، حيث واصلت الشركة التقدم على أقرانها على مستوى العالم.

· قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد بعض ديونها مقدّماً بقيمة 2,9 مليار درهم (800 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام 2023. وتواصل الشركة تنفيذ استراتيجية خفض المديونية التي تتبعها لتعزيز مركزها المالي وتحقيق النمو المستقبلي. وقد قامت الشركة حتى الآن بسداد 9,4 مليار درهم (2,6 مليار دولار) مقدّماً منذ منتصف العام 2021. وتبلغ الديون المستحقة على شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً 14,4 مليار درهم (3,9 مليار دولار)، بينما يوجد لدى شركة غينيا ألومينا كوربوريشن تمويل مشروع قائم بقيمة 2,3 مليار درهم (614 مليون دولار). وبلغت نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,6x في نهاية يونيو 2023.

أبرز الإنجازات التشغيلية للنصف الأول من العام 2023

· بلغ معدل تكرار الإصابات القابلة للتسجيل 1.55 لكل مليون ساعة عمل. تم رصد إصابة واحدة فقط مضيعة للوقت خلال هذه الفترة ، وقد تعافى منها الموظف بشكل كامل.

· ارتفعت مبيعات الألمنيوم المصبوب بنسبة 1% لتصل إلى 1,32 مليون طن مقارنة بـ 1,31 مليون طن في النصف الأول من العام 2022.

· انخفضت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة أو "الألمنيوم عالي الجودة" بنسبة 5% لتصل إلى 1,02 مليون طن مقارنة بـ 1,07 مليون طن في النصف الأول من العام 2022. وشكّل "الألمنيوم عالي الجودة" 77% من إجمالي المبيعات، مقارنة بـ 82% في النصف الأول من العام 2022، وسط انخفاض الطلب على قضبان السحب. وقد ركزت الشركة على تحسين مساهمة المبيعات في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من خلال مبيعات المنتجات غير ذات القيمة المضافة في الأسواق العالمية بعلاوات سعرية قوية مع الحفاظ على أو زيادة حصتها السوقية النسبية من "الألمنيوم عالي الجودة" في الأسواق والقطاعات الرئيسية.

· بلغ حجم المبيعات للعملاء المحليين في دولة الإمارات 148 ألف طن، ما يعادل 11%، من إجمالي مبيعات الألمنيوم.

· سلمت مصفاة الطويلة للألومينا 1,15 مليون طن من الألومينا إلى مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (النصف الأول من العام 2022: 1,15 مليون طن).

· ارتفعت صادرات شركة غينيا ألومينا كوربوريشن من خام البوكسيت بنسبة 6% لتصل إلى 6,87 مليون طن، مقارنة بـ 6,49 مليون طن في النصف الأول من العام 2022.

الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن تحقيق أداء مالي تنافسي في قطاع الألمنيوم خلال النصف الأول من العام 2023 مع تحسن ظروف السوق.

بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4,2 مليار درهم (1,1 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ 7,6 مليار درهم (2,1 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022 و4,8 مليار درهم (1,3 مليار دولار) في النصف الثاني من العام 2022.

وبلغ صافي أرباح الإمارات العالمية للألمنيوم 2 مليار درهم (533 مليون دولار)، مقارنة بـ 5,9 مليار درهم (1,6 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022، فيما بلغ صافي الربح 1,5 مليار درهم (409 مليون دولار) في النصف الثاني من العام 2022، بعد الاعتراف بخسارة انخفاض في القيمة قدرها 1,1 مليار درهم (288 مليون دولار) لأصول التعدين والمعدات في شركة غينيا ألومينا كوربوريشن.

بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في قطاع الألمنيوم في الشركة 27%، حيث واصلت الشركة التقدم على أقرانها على مستوى العالم. وفي ظل ظروف السوق الاستثنائية خلال النصف الأول من العام 2022، بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 41%، فيما بلغ 28% في النصف الثاني من العام 2022.

ووصل متوسط سعر طن معدن الإمارات العالمية للألمنيوم في بورصة لندن 2,359 دولاراً للطن خلال الفترة، مقارنة بـ 3,063 دولاراً للطن خلال النصف الأول من العام 2022 و2,392 دولاراً للطن خلال النصف الثاني من العام 2022.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نهدف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تحقيق أداء تنافسي في قطاع الألمنيوم طوال الدورة الاقتصادية، وقد بلغنا هذا الهدف في النصف الأول من العام 2023، حيث حققنا نتائج مالية قوية مع تحسن ظروف السوق من التقلبات الكبيرة على مدار السنوات الأخيرة، ما يعكس مرونة الشركة ونهجها الاستراتيجي".

وأضاف: "أنا على يقين من أننا سنواصل قدرتنا التنافسية في النصف الثاني، حيث نستفيد من جهودنا على مدار السنوات الماضية لتعزيز إيراداتنا وتقليل تكاليفنا، والتركيز على التميز التشغيلي، وترسيخ شراكاتنا مع عملائنا العالميين".

من جانبه قال زهير الرجراجي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تمكّنا من تحسين ميزانيتنا العمومية لتحقيق النمو المستقبلي بفضل أدائنا القوي المستمر وتوفير التكاليف عبر برنامج التحول متعدد السنوات "نجاح" وتوليد التدفقات النقدية الكبيرة. إضافة إلى ذلك، نرى فرصاً كبيرة لزيادة إنتاجنا الأولي وتطوير أعمالنا في إعادة التدوير على المدى الطويل، حيث يمكننا الاستفادة من هذه الفرص بفضل سجلنا الحافل بالتوسع الاستراتيجي وخبرتنا التشغيلية وقوتنا المالية".

قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد بعض ديونها مقدماً بقيمة 2,9 مليار درهم (800 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام 2023، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة لخفض المديونية وتعزيز مركزها المالي وتحقيق النمو المستقبلي. ووصل إجمالي ديون الإمارات العالمية للألمنيوم المسددة مقدماً حتى الآن 9,4 مليار درهم (2,6 مليار دولار) منذ منتصف العام 2021. وتبلغ الديون المستحقة على شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً 14,4 مليار درهم (3,9 مليار دولار)، بينما يوجد لدى شركة غينيا ألومينا كوربوريشن تمويل مشروع قائم بقيمة 2,3 مليار درهم (614 مليون دولار) يتم تسديده على دفعات. وبلغت نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,6x في نهاية يونيو 2023.

كان إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في كل مراحل سلسلة القيمة الخاصة بالألمنيوم إما متماشياً مع الإنتاج في النصف الأول من العام 2022 أو متقدماً عليه قليلاً، ولكنه أقل من الأداء القياسي في النصف الثاني من العام 2022 بسبب الانخفاض الموسمي في الإنتاج وعمليات الصيانة المخطط لها.

وارتفعت مبيعات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من المعدن المصبوب بنسبة 1% لتصل إلى 1,32 مليون طن، مقارنة بـ 1,31 مليون طن في النصف الأول من العام 2022. وفي النصف الثاني من العام 2022، باعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 1,41 مليون طن من الألمنيوم المصبوب. وقد بلغ عدد عملاء الشركة حول العالم 383 عميلاً خلال النصف الأول من العام 2023.

انخفضت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة أو "الألمنيوم عالي الجودة" بنسبة 5% لتصل إلى 1,02 مليون طن مقارنة بـ 1,07 مليون طن في النصف الأول من العام 2022 و1,06 مليون طن في النصف الثاني من العام 2022. وشكّل "الألمنيوم عالي الجودة" 77% من إجمالي المبيعات، مقارنة بـ 82% في النصف الأول من العام 2022 و75% في النصف الثاني من العام 2022، مع انخفاض الطلب على قضبان السحب. وقد ركزت الشركة على تحسين مساهمة المبيعات في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من خلال مبيعات المنتجات غير ذات القيمة المضافة في الأسواق العالمية بعلاوات سعرية قوية مع الحفاظ على أو زيادة حصتها السوقية النسبية من "الألمنيوم عالي الجودة" في الأسواق والقطاعات الرئيسية.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت مبيعات الشركة للعملاء المحليين لتصل إلى 148 ألف طن، بنسبة قدرها 11% من إجمالي المبيعات، ما يعكس الأداء القوي نسبياً لاقتصاد دولة الإمارات. وفي النصف الأول من العام 2022 بلغت المبيعات المحلية 141 ألف طن، أما في النصف الثاني من العام 2022 فقد بلغت المبيعات المحلية 127 ألف طن.

كان إنتاج الألومينا في مصفاة الطويلة متماشياً مع النصف الأول من العام 2022 حيث بلغ 1,15 مليون طن، مقارنة بـ 1,28 مليون طن في النصف الثاني من العام 2022. وخلال النصف الأول من العام 2023، أُغلقت المصفاة لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها والتي أكملتها الشركة بنجاح. وتم توريد جميع الألومينا المنتجة إلى مصاهر الشركة، مما أدى إلى تلبية 45% من إجمالي متطلبات الشركة من الألومينا خلال هذه الفترة.

وفي غينيا، زادت صادرات البوكسيت بنسبة 6% مقارنة بالنصف الأول من العام 2022 لتصل إلى 6,87 مليون طن، منخفضة بقليل عن النصف الثاني من العام 2022، بسبب زيادة الإنتاج في نهاية العام 2022 في غينيا ألومينا كوربوريشن لتلبية طلبات العملاء.

خلال النصف الأول من العام 2023، حصلت غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم على أول شهادة في جمهورية غينيا من مبادرة رعاية الألمنيوم لأدائها المتميز في مجال الاستدامة، والتي تعد معياراً عالمياً في قطاع صناعة الألمنيوم للحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية. وقد حصل موقع الطويلة التابع للشركة على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم في العام 2019، فيما حصل موقع الشركة في جبل علي على هذه الشهادة في العام 2021، كما حصلت مصفاة الطويلة للألومينا على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم للاستدامة بعد نهاية النصف الأول من هذا العام، ما يعني حصول جميع أصول الشركة التشغيلية على مستوى العالم على شهادات الأداء المتميز في الاستدامة.

وخلال النصف الأول من العام 2023، وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الألومينا مع شركة ألكوا. تمتد الاتفاقية الجديدة لثماني سنوات ابتداءً من العام 2024، وستتيح لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم شراء حوالي 15,6 مليون طن متري من الألومينا من غرب أستراليا، ما يجعل شركة ألكوا أكبر مورد ألومينا للإمارات العالمية للألمنيوم كطرف ثالث.

وبلغ معدل تكرار الإصابات القابلة للتسجيل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 1.55 لكل مليون ساعة عمل. تم رصد إصابة واحدة فقط مضيعة للوقت خلال هذه الفترة ، وقد تعافى منها الموظف بشكل كامل.

#بياناتشركات

- انتهى -