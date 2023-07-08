· تسريع نمو محفظة المطاعم مع افتتاح 108 متاجر جديدة خلال النصف الأول من عام 2023، ليصل إجمالي عدد المطاعم إلى 2,277 مطعماً. وتتوقع الشركة افتتاح عدد صاف يتراوح ما بين 250 إلى 260 متجراً جديداً بحلول نهاية العام

· بلغت الإيرادات 1,24 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 291,7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7,8٪ و7,7٪ على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2022

· كان الأداء مدعوماً بالنمو الإيجابي في المبيعات على أساس المثل بالمثل وتوسيع بصمة المطاعم الجغرافية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

أبوظبي والرياض: أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي ("أمريكانا للمطاعم" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: AMR/ ISIN: AEE01135A222) (المدرجة في "تداول" بالرمز: 6015)، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، اليوم عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

أعلنت الشركة عن تسجيل إيرادات قدرها 1,24 مليار دولار أمريكي وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 291,7 مليون دولار أمريكي خلال فترة النصف الأول من العام 2023، محققة نمواً بنسبة 7,8٪ و7,7٪ على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، مدعومة بتوسيع محفظة المطاعم، وزيادة المبيعات على أساس المثل بالمثل وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتجدر الإشارة إلى أنه في النصف الأول من العام 2022، تم تسجيل دفعة ضريبية لمرة واحدة لتسوية ضريبة قديمة غير مباشرة في مصر بقيمة 25,5 مليون دولار أمريكي.

وارتفع صافي أرباح أمريكانا للمطاعم (العائد لمساهمي الشركة الأم) خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 19,4٪ ليصل إلى 144,8 مليون دولار أمريكي.

حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 13,5٪ في الربع الثاني من العام 2023، مقارنة بالربع الثاني من العام 2022، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لانخفاض عدد أيام شهر رمضان خلال الربع. وبلغ صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) 86,6 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من العام 2023، بزيادة قدرها 16,7٪ بعد التعديل الناتج عن تسجيل الدفعة الضريبية المذكورة أعلاه لمرة واحدة والبالغة 25,5 مليون دولار أمريكي لتسوية مطالبة ضريبية غير مباشرة قديمة في مصر.

نمو قوي للإيرادات

كان الارتفاع القوي في إيرادات أمريكانا للمطاعم على أساس سنوي مدعوماً بالالتزام المستمر بتوسيع محفظة مطاعمها المتنوعة في عملياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان.

وأضافت الشركة 108 متجراً جديداً خلال النصف الأول من العام 2023، ليصل إجمالي عدد مطاعمها في 30 يونيو 2023 إلى 2,277 مطعماً.

كان نمو الإيرادات مدعوماً أيضاً بالتطور الإيجابي في المبيعات على أساس المثل بالمثل، حيث تقيس المقارنة نمو إيرادات المطاعم التي كانت تعمل على مدار 12 شهراً. وارتفعت الإيرادات على أساس المثل بالمثل بنسبة 7,2٪ مقارنة بالنصف الأول من العام 2022، بفضل الأداء الجيد للعلامات التجارية كنتاكي وبيتزا هت بشكل خاص.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من العام 291,7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7,7٪ (مقارنة بالنصف الأول من العام 2022)، وحافظت الشركة على هامش قوي للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23,5٪ على الرغم من زيادة تكاليف المخزون المُرحل مقارنة بالنصف الأول من العام 2022.

الجدير بالذكر أن أمريكانا للمطاعم زادت مستويات مخزونها في العام 2022 بشكل استراتيجي لمنع نفاد المخزون ومواجهة اضطرابات سلسلة التوريد العالمية. نجحت الإدارة بعد ذلك في خفض المخزون مرتفع التكلفة تدريجياً خلال النصف الأول من العام 2023، مما سيؤدي إلى دعم ارتفاع الهوامش في الفترات المستقبلية، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع الأساسية.

على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، أضافت أمريكانا للمطاعم إجمالي 262 متجراً جديداً لمجموعة مطاعمها المتنامية. ومع التركيز المستمر على التوسع، وكما في 30 يونيو 2023، كان هناك 84 متجراً جديداً قيد الإنشاء، ما سيساعد الشركة على تحقيق هدفها بافتتاح عدد صاف يتراوح ما بين 250 إلى 260 متجراً جديداً خلال العام 2023.

الإدراج في مؤشر MSCI لدولة الإمارات العربية المتحدة

اعتباراً من 1 يونيو 2023، تم إدراج أمريكانا للمطاعم في مؤشر MSCI لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعرف على نطاق واسع بأنه معيارٌ مهم لاتخاذ القرارات الاستثمارية في الأسواق الناشئة، لا سيما أسواق منطقة الشرق الأوسط. وبعد إدراجها في مؤشر MSCI لدولة الإمارات العربية المتحدة، أُدرجت أمريكانا للمطاعم أيضاً في جميع مؤشرات MSCI الإقليمية والمركبة التي تتضمن مؤشر دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل هذه المؤشرات مؤشر MSCI Emerging Markets، ومؤشر MSCI Investable Market (IMI)، ومؤشر MSCI All Country World Index (ACWI)، وهو المؤشر العالمي الرائد المصمم لتقديم تمثيل بياني للفرص الاستثمارية الكاملة في الشركات الكبيرة والمتوسطة في 23 سوقاً متقدمة و24 سوقاً ناشئة.

أبرز البيانات المالية

بالمليون دولار النصف الأول من العام 2023 النصف الأول من العام 2022 نسبة التغير الإيرادات 1,241.5 1,151.9 7.8% الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 291.7 271.0 7.7% هامش الربح المعدّل قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك 23.5% 23.5% صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) 144.8 121.3 19.4% التدفقات التشغيلية النقدية الحرة المعدلة 110.9 140.2 (20.9%) الأرباح لكل سهم (الدولار) 0.0172 0.0144 19.4%

الميزانية العمومية والتدفقات النقدية

حافظت أمريكانا للمطاعم على ميزانية عمومية متينة ومركز مالي قوي. وإضافة إلى التدفقات النقدية الحرة المعدلة خلال النصف الأول من العام 2023 والتي بلغت 110.9 مليون دولار أمريكي مع معدل تحويل نقدي قدره 58,4%، تساعد هذه الميزانية القوية الشركة في تحقيق مستهدفات النمو المستقبلي والنفقات الرأسمالية مع دعم سياسة توزيع الأرباح المعلنة.

التوقعات المستقبلية للإدارة

تتميز أمريكانا للمطاعم بوضع جيد يؤهلها لمتابعة النمو عبر الأسواق التي تعمل فيها. وتتوقع الشركة افتتاح عدد صاف يتراوح ما بين 250 إلى 260 مطعماً جديداً بحلول نهاية العام، مع التركيز على فرص النمو عبر أسواقها، لا سيما المملكة العربية السعودية. خلال النصف الثاني من العام، ستواصل الشركة تقليص المخزون الاستراتيجي تدريجياً، والذي تم بناؤه خلال عام 2022 لمواجهة اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، وذلك بدعم من انخفاض أسعار السلع الرئيسية، حيث تتطلع الشركة إلى توسيع هوامش الربح. أما بالنسبة لمصر، فلا يزال تركيز الشركة منصباً على تحسين العمليات، وتحسين دعم مانح الامتياز، وتعزيز كفاءة التكاليف، حيث تتعامل بشكل استباقي مع التحديات المتعلقة بالعملة في الدولة. كما تتمتع الشركة بوضع قوي يساعدها على مواصلة توسيع نطاق علاماتها التجارية الجديدة، بما في ذلك بيتزا هت وبيتس كوفي في المملكة العربية السعودية. ولا تزال الشركة ملتزمة بتطوير قدراتها الرقمية وتحسين قنوات الإيرادات الخارجية.

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اجتماع إعلان النتائج المالية عبر الهاتف

من المقرر عقد اجتماع عبر الهاتف للإعلان عن النتائج المالية، وتليه جلسة أسئلة وأجوبة، يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، وذلك في تمام الساعة 17:00 (بتوقيت منطقة الخليج) / 14:00 (بتوقيت المملكة المتحدة) / 9:00 (بتوقيت شرق الولايات المتحدة). وسيقدم النتائج أماربال سندو (الرئيس التنفيذي)، وهارش بانسال (المدير المالي ومدير الشؤون العامة) وسونيكا ساهني (رئيس علاقات المستثمرين). ويمكن للمهتمين بحضور الاجتماع التسجيل هنا.

نبذة عن أمريكانا للمطاعم:

تعد أمريكانا للمطاعم أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان.

كان الإدراج التاريخي المزدوج والمتزامن للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية في عام 2022 بمثابة أول إدراج من نوعه في المنطقة. تعتبر أمريكانا للمطاعم اليوم صاحبة الامتياز الرئيسي وشركة رائدة في مجال الأطعمة والمشروبات وتتمتع بتاريخ عريق وانتشار جغرافي واسع، وعلاقات طويلة الأمد مع مانحي الامتياز، وتمتلك محفظة مجموعة متنوعة من العلامات التجارية ومطاعم الخدمات السريعة والخدمة المتكاملة.

تتضمن محفظة الشركة العديد من العلامات التجارية الشهيرة للمطاعم العالمية، تشمل كي إف سي،بيتزا هت، هارديز، كرسبي كريم، بيتس كوفي، ويمبي، تي جي آي فرايديز، كوستا كوفي، وباسكن روبنز. توفر أمريكانا للمطاعم منصة رقمية تركز على العملاء تتضمن 20 تطبيقاً فائقاً، حيث تتيح للعملاء تجربة العلامات التجارية والوجبات العالمية المفضلة للمطاعم في أي وقت مكان بالطريقة التي يفضلونها.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة: www.americanarestaurants.com