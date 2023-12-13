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أبقت أوبك المصدرة للبترول على توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام والعام المقبل من دون تغيير.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر يوم الأربعاء، إن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي ستظل بدون تغيير عن الشهر الماضي عند 2.5 مليون برميل من النفط يوميا.

كما ثبتت توقعاتها للطلب على النفط خلال العام المقبل عند 2.2 مليون برميل يوميا.

ورفعت أوبك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام إلى 2.9% بزيادة طفيفة عن توقعات سابقة عند 2.8% بدعم زيادة النمو المتوقعة للاقتصاد الأمريكي، فيما أبقت على توقعات النمو العالمي للعام المقبل عند 2.6%.

الإنتاج

وفقا للتقرير، انخفض إنتاج الدول الأعضاء وعددها 13 دولة، في المتوسط خلال نوفمبر إلى 27.837 مليون برميل يوميا مقابل 27.895 مليون برميل يوميا.

جاء تراجع الإنتاج مدفوعا بانخفاض إنتاج كل من العراق، أنغولا، نيجيريا، والإمارات.

بينما ارتفع إنتاج السعودية خلال نوفمبر بحسب مصادر ثانوية إلى 8.998 مليون برميل يوميا من 8.987 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

ويتماشى مستوى إنتاج السعودية مع ما تعهدت به المملكة بأن يصبح إنتاجها في شهري نوفمبر وديسمبر، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وتطبق السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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