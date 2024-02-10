تراجع عجز الميزان التجاري لمصر خلال السنوات الخمس الماضية بدعم ارتفاع الصادرات، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وخلال 2023، ارتفعت الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 35.6 مليار دولار بأكثر من 10 مليار دولار مقارنة بصادرات السلع في 2019 حين سجلت 25.6 مليار دولار.

فيما شهدت الواردات السلعية قفزة في 2022، تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، خاصة مع اعتماد مصر على استيراد غالبية احتياجاتها، قبل أن تتراجع في 2023 لكنها ظلت أعلى قليلا من مستويات 2019.

وتسعى مصر التي تمر بأزمة سيولة لخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات السلعية لدعم مصادرها من العملة الصعبة وتخفيف الضغط على الجنيه، وسط ترقب لخفض جديد للعملة سيكون الرابع منذ الحرب على أوكرانيا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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