أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن نمو تجارة الماس بنسبة 17% على أساس سنوي لعام 2022، بإجمالي 37.4 مليار دولار أمريكي للماس الخام والمصقول

تشمل الأرقام ارتفاعاً هائلاً بنسبة 42% في تجارة الماس المصقول، مما يعزز مكانة دبي كمركز رائد عالمياً للماس الخام والمصقول

جرى الإعلان خلال مؤتمر الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة الذي عقد تحت شعار "مستقبل الأحجار الكريمة الملونة" حيث تم تسليط الضوء على دبي كوجهة ذات قيمة مضافة مهمة لصناعة الأحجار الكريمة الملونة العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن ارتفاع في قيمة تجارة الماس الخام والمصقول في عام 2022 بنسبة 17% على أساس سنوي، بإجمالي 37.4 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 42٪ في تجارة الماس المصقول وارتفاع قوي بنسبة 7% في تجارة الماس الخام.

وتعد هذه الأرقام دليلاً آخر على الصعود السريع لدبي كمركز عالمي رائد للماس الخام والمصقول. وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً كبيراً في هذا القطاع على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت تجارة الماس الخام بقيمة إجمالية بلغت 72% والماس المصقول بنسبة 50٪، وهو ما يمثل زيادة اجمالية قدرها 64%.

وقد صدر هذا الإعلان عن مركز دبي للسلع المتعددة أمس أثناء افتتاح مؤتمر الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة 2023 في مركز الماس للمؤتمرات في دبي، حيث جمع المؤتمر الخبراء الرئيسيين وأصحاب المصلحة في الصناعة لتعزيز التجارة العالمية للأحجار الكريمة الملونة.

ركّز مؤتمر الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة 2023، الذي عقد تحت شعار "مستقبل الأحجار الكريمة الملونة"، بشكل أساسي على الفرص الرئيسية لإطلاق العنان للنمو المستدام في صناعة الأحجار الكريمة الملونة العالمية. ويتزامن هذا الحدث أيضاً مع مرور 15 عاماً على آخر مؤتمر للجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة استضافه مركز دبي للسلع المتعددة.

وبناءً على مكانتها المتنامية كمركز عالمي رائد لتجارة الماس الخام والمصقول، تتطلع دبي الآن بشكل متزايد إلى دعم صناعة الأحجار الكريمة الملونة وإضافة قيمة إليها. وهذا يشمل الأحجار الكريمة مثل الزمرد والياقوت والزفير التي يتم استخراجها وتصنيعها وبيعها في جميع أنحاء العالم.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "ليس هناك لحظة أفضل من هذا الحدث لكشف النقاب عن هذه الأرقام، والتي تعد دليلاً آخر على الصعود الهائل لدبي في تجارة الماس. ينمو مركز دبي للسلع المتعددة بنضج وبسرعة، وغني عن القول إننا نريد تكرار نجاحنا مع الماس في قطاع الأحجار والسلع الثمينة الأخرى، حيث تعد صناعة الأحجار الكريمة الملونة مثيرة جداً للاهتمام نظراً للطلب العالمي المتزايد القوي ونريد لدبي أن تكون في موقع مركزي في هذا المسار. لقد شهدنا ذلك عن كثب من خلال عدد من مناقصات الزمرد والياقوت والزفير التي عقدت في بورصة دبي للماس. ويتمتع مركز دبي للسلع المتعددة بسجل حافل في تعزيز تجارة السلع من صفر تقريباً إلى أرقام بمليارات الدولارات، وعلى هذا النحو، فإنني واثق من أن مستقبل صناعة الأحجار الكريمة الملونة هو في دبي وعبرها."

تعد الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة واحدة من أفضل الهيئات الصناعية في صناعة الأحجار الكريمة الملونة العالمية. وتضم أكثر من 500 من قادة صناعة الأحجار الكريمة بما في ذلك شركات تعدين ومصنعين وموردين وتجار تجزئة واتحادات تجارية وغيرها من الجهات الملتزمة بالترويج للأحجار الكريمة الملونة.

من جانبه، قال كليمنت صباغ، رئيس الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة: "يسعدنا أن نعود إلى دبي بعد 15 عاماً لمناقشة مستقبل الأحجار الكريمة الملونة. لعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً رئيسياً في بناء صناعة الماس في دبي، ونحن على ثقة بأن جهودهم في مجال الأحجار الكريمة الملونة ستكون ذات فائدة كبيرة لجميع الأطراف الفاعلة العالمية. وأنا أتطلع إلى التعاون بشكل وثيق مع أحمد بن سليم وفريق مركز دبي للسلع المتعددة خلال السنوات القادمة ".

تعقد بورصة دبي للألماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة بشكل منتظم مناقصات ومزادات للأحجار الكريمة الملونة من مختلف الأسواق العالمية. وقد استضافت مؤخراً مناقصات مع شركات رائدة، من بينها مجموعة بيلمونت، وبوناس وشركائه، وفورا جيمز، وشركة جريزلي للتعدين.

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