افتتحت شركة ماجد الفطيم الإماراتية -التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل كارفور- متجرين جديدين لكارفور في مدينة لاهور الباكستانية، ما يرفع استثماراتها في البلاد إلى 14 مليار روبية (50 مليون دولار) وفق بيان يوم الجمعة.

ويزداد الاهتمام بالاقتصاد والشركات الباكستانية، في وقت تسعى الدولة للخروج من أزمة اقتصادية بدعم من تمويل صندوق النقد الدولي بعد توقيع اتفاق تمويل بـ 3 مليار دولار لمدة 9 شهور في يوليو الماضي، وودائع خليجية تلقتها من الإمارات والسعودية.

وتأسست الفطيم ومقرها الإمارات، عام 1995 ولديها الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوق عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. ولديها 320 متجر في 16 دولة.

وقالت الشركة في بيان الجمعة، إن افتتاح المتجرين يأتي في إطار توسعها في باكستان، ووصل إجمالي عدد متاجر الفطيم في باكستان إلى 13 متجر.

ووفق البيان، ستلتزم المتاجر بالترويج للعلامات التجارية المحلية، حيث يتم الحصول على 85% من المنتجات من الشركات المملوكة محليا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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