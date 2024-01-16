شهدت البورصة السلعية في مصر منذ تأسيسها حتى الآن طرح 105 مليون طن من 9 منتجات بقيمة 19 مليار جنيه (نحو 614.8 مليون دولار)، فيما تستهدف طرح 3 سلع جديدة خلال 2024، وفق ما قاله إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارتها خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

وتم إنشاء البورصة السلعية في مصر في عام 2020 بهدف تنظيم وضبط الأسواق ، وبدأت عملها بشكل رسمي في نوفمبر 2022، ويوجد 500 شركة مصرية مسجلة في البورصة السلعية.

والسلع التسعة المتداولة بالبورصة هي القمح، والذرة الصفراء، والذرة، والسكر، وفول الصويا، والنخالة، والملح، وسبائك الذهب والفضة.

وقال عشماوي، في رد على سؤال لزاوية عربي على هامش مؤتمر الثلاثاء، إن البورصة تسعى لطرح 3 سلع جديدة للتداول خلال العام الجاري (2024) هي القطن، والبتروكيماويات والشمع.

وعما إذ كان بإمكان البورصة السلعية السيطرة على الأسعار في ظل موجة الغلاء الحالية التي تشهدها مصر، قال عشماوي إن البورصة هي فقط منصة إلكترونية لتداول السلع بين طرفين وتتيح تلاقي العرض مع الطلب.

وأضاف أن زيادة حجم تداول السلع على البورصة مقارنة بحجم الطلب في السوق سينعكس بالإيجاب على سعر السلع.

وتعاني مصر، وهي البلد الأكبر في الوطن العربي من حيث عدد السكان، من ارتفاع أسعار كثير من السلع الأساسية في ظل زيادة سعر الدولار في السوق الموازي، حيث تعتمد مصر على الاستيراد.

وأدى ذلك إلى قفزات كبيرة في معدل التضخم خلال العام الماضي. وجاء ارتفاع سعر الدولار في ظل تداعيات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، أدت إلى نقص حاد في السيولة الدولارية لمصر.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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