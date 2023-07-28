بروج تحقق نمواً جيداً في حجم المبيعات وتعود إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بالرغم من تحديات السوق

بروج تحافظ على ارتفاع العلاوات السعرية عن الأسعار القياسية في ظل بيئة التسعير الضعيفة

برنامج الشركة لتعزيز القيمة يحقق أثراً مالياً إيجابياً كبيراً بلغ 929 مليون درهم إماراتي (253 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2023

مجلس الإدارة يوافق على توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم إماراتي (650 مليون دولار أمريكي) ويجدد الالتزام بدفع توزيعات أرباح قدرها 4.8 مليار درهم إماراتي ( 1.3مليار دولار أمريكي) عن العام 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة بروج بي إل سي ("بروج" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225)، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن نتائجها المالية لفترتي الربع الثاني والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث بلغت إيرادات النصف الأول 10.3 مليار درهم إماراتي (2.8 مليار دولار أمريكي (، فيما حققت الشركة أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3.6 مليار درهم إماراتي (978 مليون دولار أمريكي). كما حقق برنامج الشركة الطموح لتعزيز القيمة أثراً مالياً بقيمة 929 مليون درهم إماراتي (253 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2023 من خلال تعزيز الكفاءة وتحسين الإيرادات، بما ساهم بشكل إيجابي كبير في موازنة ضغوط السوق.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تعكس نتائجنا للربع الثاني والنصف الأول من العام 2023 مرونة أعمالنا وقدرتنا على تحقيق نمو قوي رغم تحديات السوق. وعادت الطاقة الإنتاجية إلى أعلى مستوياتها بعد اكتمال عمليات الصيانة الشاملة المخطط لها لمصنع "بروج 2". إضافة إلى ذلك، نواصل تحقيق مزيد من التقدم في تعزيز الكفاءة من خلال برنامجنا الطموح لتعزيز القيمة، مما يخفف ضغوطات الأسواق ويضع الشركة في مكانة جيدة للاستفادة من فرص النمو".

وأضاف: "في ظل مركزنا المالي القوي والتدفقات النقدية القوية للغاية، يسرنا الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة على توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم إماراتي (650 مليون دولار أمريكي) ستُعرض على المساهمين لاعتمادها خلال النصف الثاني من العام. كما أكد مجلس الإدارة التزام الشركة بدفع توزيعات أرباح بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي) عن العام 2023. وتعكس هذه النتائج التزامنا بتعزيز القيمة لمساهمينا، ومواصلة الابتكار وتوفير منتجات متميزة ومتنوعة لتقديم أعلى مستويات الجودة والمحافظة عليها".

أبرز الإنجازات في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2023: ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 2.5% على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 5.1 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أمريكي)، ولكنها انخفضت على أساس سنوي. وسجلت بروج صافي دخل بلغ 848 مليون درهم إماراتي (231 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالربع الأول، مدعومة في أحجام المبيعات بزيادة بنسبة 4%، لكنه انخفض مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.

ورغم تعرض الإيرادات وصافي الربح في الربع الثاني لبعض الضغوط نتيجة انخفاض الأسعار على أساس سنوي، حققت بروج هامش قوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 37%، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس تحسن كفاءة العمليات التشغيلية. وكان معدل تحويل التدفقات النقدية قوياً للغاية، حيث بلغ 96%، مع تدفقات نقدية معدلة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي (496 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالربع السابق.

تم تخفيف الضغوط الناتجة عن ضعف السوق جزئياً من خلال التأثير الإيجابي لبرنامج تعزيز القيمة، فضلاً عن أحجام المبيعات الجيدة ومرونة العلاوات السعرية لمنتجات الشركة مقارنة بالأسعار القياسية. وتضمنت أحجام المبيعات القوية لكل من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين 40% من إجمالي مبيعات قطاع البنية التحتية ذات القيمة المضافة، التي تمثل سوقاً عالية الجودة وأحد نطاقات التركيز للنمو الاستراتيجي لبروج. وفي الوقت نفسه، عادت الطاقة الإنتاجية إلى أعلى مستوياتها بعد اكتمال عمليات الصيانة الشاملة المخطط لها لمصنع "بروج 2" خلال الربع الأول.

حافظت الشركة على العلاوات السعرية أعلى من التوجيهات، حيث بلغت علاواتنا على البولي إيثيلين 914 درهم إماراتي (249 دولاراً أمريكياً) للطن الواحد، والبولي بروبيلين 551 درهم إماراتي (150 دولاراً أمريكياً) للطن الواحد، رغم انخفاض الأسعار القياسية الأساسية وبعض الانكماش الناتج عن ضعف السوق.

أبرز الإنجازات في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023: في النصف الأول من العام 2023، حققت أحجام المبيعات نمواً بنسبة 1.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليون طن متري. وتأثر صافي الربح في نفس الفترة بسبب الانخفاض في متوسط أسعار البيع بنسبة 22% مقارنة بالمستويات الاستثنائية في الربع الثاني من العام 2022، عندما كانت الأسعار مدعومة بمزيج من الأسعار القياسية المرتفعة للمنتجات والعلاوات السعرية الاستثنائية لأسعار البولي إيثيلين والبولي بروبيلين.

حقق برنامج تعزيز القيمة أثراً مالياً كبيراً بلغ 955 مليون درهم إماراتي (253 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2023

يواصل "برنامج تعزيز القيمة" من "بروج" تحقيق أثر مالي كبير ويتجه نحو تحقيق المستهدفات في كفاءة التكاليف وتحسين الإيرادات البالغة 1.5 مليار درهم إماراتي (400 مليون دولار أمريكي). وحقق البرنامج أثراً مالياً بلغ 929 مليون درهم إماراتي (253 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2023 نتيجة لتنفيذ مجموعة متقدمة ومفصلة من مبادرات تحسين وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لخفض التكاليف المتغيرة والثابتة.

إضافة إلى ذلك، كان معدل تشغيل "وحدة تحويل الأوليفينات" ذات التكلفة المحدودة لإنتاج البروبيلين عالياً، ما أدى إلى استفادة التكلفة من استبدال البروبيلين ودعم الهوامش. وتواصل الشركة العمل بشكل مريح ضمن الربع الأعلى من منحنى التكلفة العالمي، بسبب عقود المواد الأولية التنافسية، فضلاً عن وفورات الحجم وتوفر مجموعة الأصول الحديثة.

ميزانية عمومية قوية وتحويل عالي للتدفقات النقدية يدعم توزيعات الأرباح والنمو المستقبلي، مع حصول مشروع "بروج 4" على التمويل اللازم بنجاح

تواصل بروج تحقيق تحويل عالي للتدفقات النقدية والمحافظة على ميزانية عمومية قوية للغاية، مما يتيح لها قدرة كبيرة على توزيع الأرباح والنمو المستقبلي. وقد حقق مشروع "بروج 4"، والذي يتم بناؤه من قبل المساهمين الرئيسيين في الشركة أدنوك وبورياليس، خطوة مهمة أخرى في استكمال تمويل المشروع الذي يتكون من حقوق الملكية وقروض المساهمين والتمويل الخارجي طويل الأجل.

وتواصل الشركة استكشاف فرص التوسع الدولي، مع التركيز على المناطق الجغرافية والأسواق التي تدعم الأولويات الاستراتيجية الحالية للشركة.

ريادة الابتكار في قطاع البتروكيماويات

تواصل بروج دفع عجلة الابتكار، مع التركيز على ضمان استيفاء منتجاتها لأعلى معايير الجودة والاستدامة. وفي إطار استراتيجيتها للابتكار، أطلقت بروج مؤخراً منتجاً جديداً للبنية التحتية من مادة البولي بروبيلين يساعد في تصنيع أنابيب السباكة والتدفئة المتينة المقاومة للتآكل. ويتميز هذا المنتج بعمر أطول مع سهولة عملية التركيب، ما يوفر العديد من مزايا الاستدامة ويضفي مزيداً من التميز على مجموعة منتجات الشركة الشاملة من البولي بروبيلين. ومن المتوقع أن يضيف الحل الجديد قيمة كبيرة إلى مجموعة منتجات بروج من الأنابيب المخصصة للسوائل الساخنة والباردة، بهدف زيادة حصتها في السوق في هذا القطاع إلى أكثر من 20%.

التوقعات المستقبلية

تواصل استراتيجية بروج التركيز على تقديم منتجات متميزة وذات قيمة مضافة وحلول مبتكرة للعملاء، مع الاستفادة من الفرص الاقتصادية في مناطقها الأساسية. ورغم أن أسواق البولي أوليفينات لا تزال تواجه بعض التحديات، حيث من المتوقع أن تستمر تغيرات الأسعار ضمن نطاق ضيق في العام 2023، تظل "بروج" في وضع جيد في أسواقها الرئيسية لمواصلة الحفاظ على علاواتها السعرية خلال الدورة، بفضل قدرتها على الحصول على المواد الأولية بأسعار تنافسية ومتميزة من حيث التكلفة، ووفورات الحجم من خلال إدارة أحد أكبر مجمعات البولي أوليفينات المتكاملة في العالم، واستخدام تقنية Borstar®، إضافة إلى مكانتها الرائدة في قطاعات السوق الرئيسية المتنامية والمستدامة. كما تتوقع الشركة تحقيق المزيد من النتائج المالية المحسنة من برنامج تعزيز القيمة خلال النصف الثاني من العام.

تصريح المساهم المالك لحصة الأغلبية في بروج بشأن دمج أعمال البتروكيماويات

في 15 يوليو 2023، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ل. المساهم المالك لحصة الأغلبية في بروج، وشركة "أو أم في إيه جي" ("أو أم في")، المساهم المالك لحصة الأغلبية في شركة "بورياليس إيه جي"، عن بدء مفاوضات رسمية حول الدمج المقترح لحصصهما الحالية في شركتي "بروج بي إل سي" (بروج) و "بورياليس إيه جي" ("بورياليس"). وسيخضع القرار النهائي بخصوص هذه الصفقة لمعايير الحوكمة في "بروج" والأطراف ذات الصلة. وستقوم بروج بالإفصاح عن جميع المعلومات المطلوبة للسوق في الوقت المناسب، امتثالاً لالتزاماتها للجهات التنظيمية.

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نبذة عن بروج

تمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بنسبة 54% في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%، وتعتبر شركة بروج المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "BOROUGE" / ورمز التعريف الدولي "AEE01072B225" شركة بتروكيماويات رائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والزراعة والرعاية الصحية والتغليف المطور. لمعرفة المزيد حول بروج، يرجى زيارة borouge.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

رحاب عمر عتيق | نائب الرئيس التنفيذي للاتصال الدولي | Media@borouge.com

سمر خان | نائب الرئيس التنفيذي لعلاقات المستثمرين | ir@borouge.com