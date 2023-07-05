رحب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي بفكرة انضمام أعضاء آخرين إلى مجموعة أوبك بلس والتي تنتج نحو 40% من النفط العالمي.

وتضم منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط في الوقت الحالي 13 عضو من بينهم السعودية والإمارات والعراق ودول أخرى. أما أوبك بلس فهي تضم دول أوبك بالإضافة لروسيا، البحرين، أذربيجان، بروناي، كازاخستان، ماليزيا، المكسيك، سلطنة عٌمان، السودان وجنوب السودان.

وقال الوزير خلال جلسة حوار في منتدى أوبك الدولي الثامن المنعقد في فيينا حاليا: "تخيلي لو كنا 60 من المنتجين،70 بالمية من المنتجين لكانت الأمور أفضل".

"لِم لا" كان جواب الوزير لسؤال من المحللة التي دارت الحوار - الذي ضم وزراء طاقة آخرين - عما إذا كان يقصد بأن تصبح الـ "منظمة أكبر".

وكان المزروعي قد قال في وقت سابق الأربعاء أن الإمارات لن تقوم بخفض طوعي آخر لإنتاجها من النفط في الوقت الحالي، بحسب تصريحات لصحفيين نقلتها رويترز، وأضاف أن قرارات خفض الإنتاج والصادرات الأخيرة التي اتخذتها السعودية وروسيا ستساعد على استقرار السوق.

وقد نفت منظمة أوبك الأسبوع الماضي أنها دعت غايانا إلى الانضمام إليها. وتعتبر غايانا التي تقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية من بين منتجي النفط الخام الأسرع نموا في العالم.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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