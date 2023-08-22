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قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان الثلاثاء، إن شركة كايرون Cheiron للنفط والغاز، حققت كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس.

وتتوسع مصر في الاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والمعادن، فيما يواجه الاقتصاد صعوبات لتوفير العملة الصعبة في البلد المعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

وتسعى مصر إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة من خلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والبترول لزيادة صادراتها وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وتتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة(50%) والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك ( 50%)، وفقا للبيان المنشور على الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيسبوك.

تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي GNN-11، وتم وضع البئر على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميا، وفقا للبيان.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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