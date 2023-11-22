تقرر تأجيل الاجتماع الوزاري لتحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها) الذي كان مقرر في 26 نوفمبر الجاري إلى يوم 30 من الشهر نفسه، بحسب بيان مقتضب نُشر يوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة أوبك.

ولم يذكر البيان سبب تأجيل الاجتماع، الذي يتعلق -وفق وكالة رويترز- بسياسة إنتاج النفط لدول التحالف.

فيما ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، في وقت سابق الأربعاء، أن اجتماع أوبك بلس قد يتأجل وسط مشاكل في المحادثات لعدم رضا السعودية -التي تقود التحالف مع روسيا- عن مستويات إنتاج النفط للدول الأعضاء بالتحالف.

وتطبق السعودية، وهي من أكبر مصدري النفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

وإلي جانب هذا الخفض، تطبق المملكة منذ بضعة شهور خفضين طوعيين آخرين لإنتاجها من النفط كانت أعلنت عنهما في أوقات مختلفة هذا العام، وتتوقع أن يصل إنتاجها من النفط في نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل إلى ما يقارب 9 مليون برميل يوميا.

وفي أعقاب الإعلان عن تأجيل اجتماع أوبك بلس، هوت أسعار النفط بنحو 4% في تعاملات الأربعاء، بحسب رويترز.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا