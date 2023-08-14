الخبر، المملكة العربية السعودية: تعلن شركة الحفر العربية (رمز تداول: 2381) وهي الشركة الرائدة في مجال الحفر البري والبحري في المملكة العربية السعودية، عن قرار شركة ارامكو السعودية بتمديد عدة عقود معها والتي كان من المقرر أن تنتهي خلال هذا العام، حيث تم التمديد لفترات تتراوح من 3 الى 10 أعوام. تمثل القيمة الإجمالية المقدرة لهذه العقود بما يصل إلى 3 مليار ريال سعودي.

أفاد الاستاذ غسان مرداد، الرئيس التنفيذي للحفر العربية قائلاً:"نحن سعداء جدا بثقة شركة ارامكو في تمديد هذه العقود مع "الحفر العربية"، حيث يُعد التمديد لمدة 10 أعوام علامة فارقه، وهذا يمنحنا رؤية جيده وفرصة لإثبات قدرتنا على تقديم أداء متميز عاماً بعد عام.

مازلنا نرى نظرة مستقبلية إيجابية في السوق ونتابع استراتيجية النمو الخاصة بنا مع الاستمرار في التركيز على تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في جميع عملياتنا."

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