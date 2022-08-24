قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس في بيان صحفي الأربعاء نشرته وكالة أنباء الكويت (كونا)، إن نقاط "الضعف الهيكلية" في الإنتاج بسبب "نقص الاستثمار" خلال السنوات الماضية أدت إلى طاقة فائضة محدودة في العالم.

وأضاف أن هذا أدى لظهور "تقلبات كبيرة في أسواق النفط في وقت تحتاج فيه هذه الأسواق إلى الاستقرار بشكل لم يسبق له مثيل للسماح للمشاركين بالتخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية في المستقبل لتلبية الطلب المتزايد".

وعانى سوق النفط من أزمات متعاقبة منذ أزمة كوفيد-19 في 2020 وحتى الآن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

رفع الإنتاج

وقال الوزير إن الكويت قد رفعت إنتاجها من النفط الخام بما يتماشى مع حصتها المقررة في اتفاقية أوبك+ والبالغة 2.811 مليون برميل في اليوم، لتلبية الطلب المتزايد.

وكانت أوبك بلس قررت يونيو الماضي زيادة الإنتاج في يوليو وأغسطس - لتستجيب إلى الضغوط بإمداد الأسواق بمزيد من النفط - من خلال إعادة توزيع زيادة الإنتاج البالغة 432 ألف شهريا والمقررة حتى سبتمبر وتوزيعها على يوليو وأغسطس فقط بدل من يوليو، أغسطس وسبتمبر.

وفي اجتماع آخر لأوبك+ مطلع الشهر الحالي قرر التحالف رفع إنتاج النفط بـ100 ألف برميل يوميا خلال سبتمبر.

وقالت 9 مصادر لرويترز الثلاثاء إن أوبك+ قد تدرس خفض الإنتاج حال تدفق النفط الإيراني من جديد للأسواق، وذلك بعد يوم من تأكيد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في حوار لبلومبرغ، أن خفض الإنتاج خيار مطروح أمام أوبك+ لمواجهة اضطراب الأسواق.

ويتداول النفط عند 101.61 دولار للبرميل لخام برنت، و 94.93 دولار للخام الأمريكي (بحلول الساعة 1:08 مساءا بتوقيت دبي)، بحسب بيانات أيكون.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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