قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إن التنسيق بين تحالف أوبك بلس لمنتجي النفط سيستمر لضمان القدرة على التنبؤ بسوق النفط، مشيرا بقوة، وفق وكالة رويترز، إلى أن الاتفاق لتحجيم المعروض بالأسواق العالمية وجِد ليستمر.

وتقود روسيا والسعودية -وهما من كبار منتجي النفط في العالم- تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدر للبترول "أوبك" وحلفاؤها)، ويضخ التحالف نحو 40% من إمدادات النفط الخام بالعالم.

ويطبق التحالف سياسة لخفض سقف إنتاج النفط لدوله منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر "أسبوع الطاقة الروسي" بموسكو: "متأكد من أن التنسيق لتحركات شركاء أوبك+ سيستمر"، وفق وكالة رويترز.

وبسؤاله عما إن كان اتفاق أوبك بلس لخفض الإنتاج قد يُمدد، قال بوتين: "على الأرجح. نحتاج إلى التشاور مع الزملاء - قراراتنا تُتخذ بالإجماع".

ويهدف منتجو النفط من سياسة خفض الإنتاج إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في ظل تقلبات نتيجة الأحداث العالمية. لكن قرار خفض إنتاج النفط هو محل انتقادات من الولايات المتحدة، وهي خصم قديم لروسيا.

ووفق رويترز، فإن تصريحات بوتين هذه هي إشارة إلى أن تخفيضات إنتاج أوبك بلس ربما تستمر بعد عام 2024، وهو خطوة قد تدعم أسعار النفط.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا