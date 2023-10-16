بحث وزير البترول المصري طارق الملا ورئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ إمكانية إدراج وتداول بعض المنتجات الخاصة للشركات البترولية في البورصة السلعية، بحسب بيان من الوزارة يوم الاثنين.

والبورصة السلعية، التي تأسست في عام 2020، هي سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين ويكون التسعير بها وفق العرض والطلب، مما يساهم في تنظيم وزيادة فعالية التجارة الداخلية في مصر.

ومن السلع المتداولة عبر البورصة السلعية القمح والذرة الصفراء والسكر.

ووفق بيان وزارة البترول، فسوف يتم العمل على إدراج عدد من المنتجات البترولية كمرحلة أولى خلال أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس البورصة المصرية إن زيادة أعداد السلع المدرجة والمتداولة في البورصة السلعية يجذب شرائح كبيرة من المؤسسات التجارية والاستثمارية - سواء مصريين أو أجانب - لمنصة التداول كممثلين عن قوى العرض والطلب، مما يعمل على تعظيم السيولة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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