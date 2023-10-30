توقع البنك الدولي أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يدفع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع، متوقعا أن يبلغ متوسط الأسعار 90 دولار للبرميل في الربع الأخير من 2023، و81 دولار للبرميل في المتوسط العام المقبل مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، وفق تقرير للبنك صدر يوم الاثنين.

يأتي هذا فيما تخطت حلقة الصراع الحالية بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل أسبوعها الثالث، حيث يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد الحركة ردا على هجوم مسلح مفاجئ شنته حماس في 7 أكتوبر الجاري على إسرائيل. وأوقع الصراع آلاف القتلى والمصابين.

وقال البنك الدولي، في تقريره، إن آثار الصراع على أسواق السلع الأولية العالمية محدودة حتى الآن، مضيفا أن أسعار النفط ارتفعت بوجه عام بنحو 6% منذ بداية الصراع الحالي.

لكنه أشار إلى أن آفاق أسعار السلع الأولية ستصبح سلبية بسرعة إذا حدث تصعيد في الصراع.

سيناريوهات ارتفاع الأسعار

توقع البنك الدولي 3 سيناريوهات للمخاطر على سوق النفط ستعتمد آثار كل منها على درجة تعطل إمدادات النفط، وتستند تلك السيناريوهات إلى صراعات سابقة في المنطقة.

1 - سيناريو "التعطل البسيط"، وفيه ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف برميل إلى مليوني برميل يوميا، سيرتفع سعر النفط مبدئيا بين 3% و13% مقارنة بمتوسط الفترة ربع سنوية الحالية بواقع 93 و 102 دولار للبرميل.

2- - سيناريو "التعطل المتوسط"، حيث ستتراجع إمدادات النفط العالمية بما يتراوح بين 3 مليون و5 مليون برميل يوميا، لترتفع الأسعار بنسبة 21% إلى 35% في البداية بواقع 109 دولار و121 دولار للبرميل.

3- سيناريو "التعطل الكبير"، وفيه ستنكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 مليون إلى 8 مليون برميل يوميا، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة 56% إلى 75% في البداية بواقع 140 دولار و157 دولار للبرميل.

وقال البنك الدولي في تقريره إن الآثار الطفيفة للصراع الحالي حتى الآن على أسعار السلع الأولية قد تعكس التحسن في قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب صدمات أسعار النفط.

فيما قال أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي إن "استمرار الارتفاع في أسعار النفط يعني حتما ارتفاع أسعار الغذاء، وإذا حدثت صدمة شديدة في أسعار النفط، فستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية وهي بالفعل مرتفعة في العديد من البلدان النامية"، وفق التقرير.

يأتي هذا فيما انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% الاثنين -وهو اليوم الـ 24 للصراع- مع تراجع المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على الإمدادات من المنطقة، وحذر المستثمرين قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع، وفق رويترز.



(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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