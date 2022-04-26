انتعشت أسعار النفط صباح الثلاثاء، واستقرت بعد انخفاض حاد بنسبة 4% في الجلسة السابقة، حيث هدأت المخاوف بشأن طلب الصين على الوقود من خلال تعهد البنك المركزي بدعم الاقتصاد المتضرر من قيود COVID-19 المتجددة، وفقا لرويترز.

وارتفع خام برنت بنسبة 1.15% إلى 103.50 دولار وصعد خام غرب تكساس بنسبة 0.88% إلى 99.41 دولار .

وكان بنك الشعب الصيني (PBOC) قد أعلن يوم الثلاثاء عن التزامه بتوفير السيولة في الأسواق المالية، وذلك بعد خفض معدل الاحتياطيات الالزامية المفروض على البنوك لتنشيط الإقراض.

يأتي ذلك بعد مخاوف من تأثر الطلب العالمي بفعل تفشي فيروس كورونا في الصين، وهي من أكبر مستهلكي النفط في العالم، حيث تفرض السلطات الصينية حجر صحي في مدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، كما أقامت السلطات مؤخرًا أسوار معدنية لتقييد حركة السكان.

للمزيد: النفط يهبط لأقل من 100 دولار بفعل أزمة الصين

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:أحمد فتيحة ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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