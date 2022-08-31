انتعشت أسعار النفط بشكل طفيف الأربعاء، بعد هبوط كبير سابق، حيث أشارت بيانات إلى طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة وضعف الدولار ما خفض من تكلفة شراء البترول، وفقا لرويترز.

وتسببت المخاوف من أن بعض أكبر المدن الصينية، قد تفرض عمليات إغلاق للحد من COVID-19 في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالفعل من نمو ضعيف في كبح ارتفاع الأسعار، وفقا للوكالة.

ولم يتأثر المعروض بعد اضطرابات شهدها العراق الاثنين والثلاثاء، كونها لم تؤثر على صادراته النفطية، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر.

يأتي هذا فيما بدأت شركة غازبروم الروسية الأربعاء وقف إمداد الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم1 لمدة 3 أيام للصيانة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام.

وارتفع خام برنت 0.7% إلى 100.01 دولار للبرميل وخام غرب تكساس إلى 92.49% بزيادة 0.9%، حسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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