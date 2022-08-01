تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد ما ألقت بيانات التصنيع الضعيفة من الصين واليابان بظلالها على توقعات الطلب المستقبلي فيما يترقب المستثمرون اجتماع أوبك+ هذا الأسبوع.

انخفض خام برنت 0.8% إلى 103.15 دولار للبرميل وهبط خام غرب تكساس بنسبة 1.18% إلى 97.44 دولار للبرميل، حسب بيانات رويترز.

وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر في أوبك+ أن المنظمة ستدرس إبقاء إنتاج النفط من دون تغيير لشهر سبتمبر، لكن بحسب مصدرين، سيتم مناقشة زيادة متواضعة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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