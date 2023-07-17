أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الإماراتية يوم الاثنين عن استلام الناقلة "حبشان"، ثاني ناقلة نفط ضمن أربع ناقلات نفط خام عملاقة تعمل بالوقود المزدوج ستنتهي من تسلمها قبل نهاية العام.

وأدنوك للإمداد والخدمات هي ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك.

وللشركة أسطول يضم أكثر من 200 سفينة مملوكة أو مستأجرة، تنقل النفط الخام والمنتجات البترولية إلى الأسواق العالمية.

وأضافت الشركة في بيان نُشر على موقع بورصة أبوظبي أنه من المقرر أن تستلم ناقلة النفط الثالثة العملاقة في الربع الثالث، أما الناقلة الرابعة فتتسلمها في الربع الرابع من العام الجاري وتحمل ناقلة "حبشان" نحو 2 مليون برميل من النفط الخام وصممت للرحلات الطويلة.

وتسلمت الشركة الناقلة الأولى في يونيو الماضي، بحسب البيان الذي أشار إلى أن الناقلات العملاقة تتميز بكفاءة بيئية لأنها تعمل بمحركات الوقود المزدوج.

وستدخل الناقلات الخدمة بشكل فوري عند الاستلام، وفقا للبيان.

خصصت "أدنوك للإمداد والخدمات" استثمارات بحوالي 2 مليار دولار، للاستحواذ على السفن ذات الانبعاثات المنخفضة وبنائها وخفضت كثافة الكربون في أسطولها بأكثر من 20% بين عامي 2018 و2022، وفق البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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